Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842438749.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов
Украинские войска выпустили по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики 20 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:23
2022-12-30T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики 20 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.25 украинские войска выпустили по Широкой Балке семь снарядов калибром 155 миллиметров, в 11.20 по Майорску - восемь мин калибром 120 миллиметров, в 11.25 по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 11.35 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221229/rabota-1842337560.html
https://ria.ru/20221230/dnr-1842408228.html
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, НАТО, СЦКК
12:23 30.12.2022
 
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики 20 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Вид на комплекс высотных зданий Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 19:48
Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с работой в Чечне
Представительство добавило, что в 10.25 украинские войска выпустили по Широкой Балке семь снарядов калибром 155 миллиметров, в 11.20 по Майорску - восемь мин калибром 120 миллиметров, в 11.25 по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 11.35 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 10:45Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более ста человек и два танка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯсиноватаяНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала