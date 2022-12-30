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Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов
Украинские войска выпустили по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики 20 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:23
2022-12-30T12:23
2022-12-30T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики 20 снарядов и восемь мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.25 украинские войска выпустили по Широкой Балке семь снарядов калибром 155 миллиметров, в 11.20 по Майорску - восемь мин калибром 120 миллиметров, в 11.25 по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 11.35 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221229/rabota-1842337560.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 снарядов