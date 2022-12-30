https://ria.ru/20221230/obstrel-1842377790.html
Украинские войска обстреляли Стаханов
Украинские войска обстреляли Стаханов - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов
Украинские войска в 1.08 выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T04:27
2022-12-30T04:27
2022-12-30T04:27
специальная военная операция на украине
сша
луганская народная республика
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сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 1.08 выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842375777.html
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сша, луганская народная республика, украина, сцкк, bae systems
Специальная военная операция на Украине, США, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, BAE Systems
Украинские войска обстреляли Стаханов
Украинские войска выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS