Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Стаханов - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842377790.html
Украинские войска обстреляли Стаханов
Украинские войска обстреляли Стаханов - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов
Украинские войска в 1.08 выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T04:27
2022-12-30T04:27
специальная военная операция на украине
сша
луганская народная республика
украина
сцкк
bae systems
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835459450_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_e558a5fb011787dc2d78a293548b1234.jpg
ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 1.08 выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842375777.html
сша
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835459450_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_e0b9b2e4bac0d40aa52a3ac79ee8de49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, луганская народная республика, украина, сцкк, bae systems
Специальная военная операция на Украине, США, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, BAE Systems
04:27 30.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Стаханов

Украинские войска выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS

Фрагмент ракеты РСЗО M142 HIMARS
Фрагмент ракеты РСЗО M142 HIMARS
Фрагмент ракеты РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 1.08 выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"​​Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.08 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 03:09Специальная военная операция на Украине
Центр Донецка снова попал под украинский обстрел
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККBAE Systems
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала