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Центр Донецка снова попал под украинский обстрел - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842375777.html
Центр Донецка снова попал под украинский обстрел
Центр Донецка снова попал под украинский обстрел - РИА Новости, 30.12.2022
Центр Донецка снова попал под украинский обстрел
Центр Донецка второй раз за ночь попал под украинский обстрел, взрывы прозвучали в районе "Донбасс Арены", сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T03:09
2022-12-30T03:13
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 дек – РИА Новости. Центр Донецка второй раз за ночь попал под украинский обстрел, взрывы прозвучали в районе "Донбасс Арены", сообщили РИА Новости очевидцы. По их словам, звуки обстрелов можно было услышать в окрестностях стадиона на рубеже Ворошиловского и Киевского районов.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что ВСУ в 02.34 выпустили по городу шесть ракет РСЗО.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842367149.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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донецк, донецкая народная республика, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
03:09 30.12.2022 (обновлено: 03:13 30.12.2022)
 
Центр Донецка снова попал под украинский обстрел

Центр Донецка попал под украинский обстрел, взрывы были слышны в районе "Донбасс Арены"

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек – РИА Новости. Центр Донецка второй раз за ночь попал под украинский обстрел, взрывы прозвучали в районе "Донбасс Арены", сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, звуки обстрелов можно было услышать в окрестностях стадиона на рубеже Ворошиловского и Киевского районов.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что ВСУ в 02.34 выпустили по городу шесть ракет РСЗО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
00:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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