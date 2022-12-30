https://ria.ru/20221230/obstrel-1842375777.html

Центр Донецка снова попал под украинский обстрел

Центр Донецка снова попал под украинский обстрел - РИА Новости, 30.12.2022

Центр Донецка снова попал под украинский обстрел

Центр Донецка второй раз за ночь попал под украинский обстрел, взрывы прозвучали в районе "Донбасс Арены", сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T03:09

2022-12-30T03:09

2022-12-30T03:13

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 30 дек – РИА Новости. Центр Донецка второй раз за ночь попал под украинский обстрел, взрывы прозвучали в районе "Донбасс Арены", сообщили РИА Новости очевидцы. По их словам, звуки обстрелов можно было услышать в окрестностях стадиона на рубеже Ворошиловского и Киевского районов.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что ВСУ в 02.34 выпустили по городу шесть ракет РСЗО.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221230/obstrel-1842367149.html

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украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, россия, происшествия