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Украинские боевики нанесли удар по Макеевке и Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842369122.html
Украинские боевики нанесли удар по Макеевке и Ясиноватой
Украинские боевики нанесли удар по Макеевке и Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские боевики нанесли удар по Макеевке и Ясиноватой
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили в направлении Макеевки и Ясиноватой снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T00:57
2022-12-30T00:57
специальная военная операция на украине
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили в направлении Макеевки и Ясиноватой снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелы в направлении Червоногвардейского района Макеевки зафиксированы в период с 23.29 по 23.44, выпущено в общей сложности 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая подверглась обстрелам в период с 23.32 по 23.57, по ней было выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842367149.html
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макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
00:57 30.12.2022
 
Украинские боевики нанесли удар по Макеевке и Ясиноватой

Украинские войска выпустили снаряды калибром 155 мм по Макеевке и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили в направлении Макеевки и Ясиноватой снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелы в направлении Червоногвардейского района Макеевки зафиксированы в период с 23.29 по 23.44, выпущено в общей сложности 11 снарядов калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая подверглась обстрелам в период с 23.32 по 23.57, по ней было выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в ведомстве.
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
00:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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