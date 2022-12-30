https://ria.ru/20221230/obstrel-1842369122.html
Украинские боевики нанесли удар по Макеевке и Ясиноватой
Украинские боевики нанесли удар по Макеевке и Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские боевики нанесли удар по Макеевке и Ясиноватой
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили в направлении Макеевки и Ясиноватой снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T00:57
2022-12-30T00:57
2022-12-30T00:57
специальная военная операция на украине
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили в направлении Макеевки и Ясиноватой снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелы в направлении Червоногвардейского района Макеевки зафиксированы в период с 23.29 по 23.44, выпущено в общей сложности 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая подверглась обстрелам в период с 23.32 по 23.57, по ней было выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20221230/obstrel-1842367149.html
макеевка
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макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
Украинские боевики нанесли удар по Макеевке и Ясиноватой
Украинские войска выпустили снаряды калибром 155 мм по Макеевке и Ясиноватой