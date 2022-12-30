https://ria.ru/20221230/obstrel-1842367149.html

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска в ночь на пятницу выпустили по Киевскому району Донецка более 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T00:20

2022-12-30T00:20

2022-12-30T00:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили по Киевскому району Донецка более 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелы зафиксированы в период с 23.43 по 23.53, выпущено в общей сложности 12 снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221229/obstrel-1842242954.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк