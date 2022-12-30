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Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили по Киевскому району Донецка более 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T00:20
2022-12-30T00:20
2022-12-30T00:20
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили по Киевскому району Донецка более 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелы зафиксированы в период с 23.43 по 23.53, выпущено в общей сложности 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 12 снарядов калибром 155 мм