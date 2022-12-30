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Трамп прокомментировал обнародование конгрессом своих налоговых деклараций - РИА Новости, 30.12.2022
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Трамп прокомментировал обнародование конгрессом своих налоговых деклараций
Трамп прокомментировал обнародование конгрессом своих налоговых деклараций - РИА Новости, 30.12.2022
Трамп прокомментировал обнародование конгрессом своих налоговых деклараций
Экс-президент США Дональд Трамп осудил публикацию конгрессом своих налоговых деклараций, но заявил, что они демонстрируют его "гордую успешность" и способность... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:55
2022-12-30T19:55
дональд трамп
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сша
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ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп осудил публикацию конгрессом своих налоговых деклараций, но заявил, что они демонстрируют его "гордую успешность" и способность использовать лазейки в законодательстве для создания тысяч новых рабочих мест. Комитет по доходам и расходам палаты представителей опубликовал личную отчетность Трампа с 2015 по 2020 годы, когда суммы налогов политика-миллиардера колебались от нуля до миллиона долларов. "Демократы не должны были этого делать, Верховный суд не должен был это одобрять, это приведет к ужасающим последствиям для очень многих людей. Великий американский раскол станет гораздо шире. Радикальные леваки-демократы вепонизировали уже буквально все, но помните, что это улица с двусторонним движением", - сказано в заявлении Трампа. "Налоговые отчеты Трампа еще раз демонстрируют, насколько гордо успешен я был и как у меня получалось использовать переоценку активов и различные налоговые вычеты в качестве стимула к созданию тысяч рабочих мест, величественных сооружений и предприятий", - добавил он. Из деклараций следует, что из шести лет только два Трамп закончил с прибылью. В 2020 году он не платил налоги вовсе, в 2016 и 2017 годах их сумма составила 750 долларов. В 2015 году Трамп заплатил 642 тысячи долларов, в 2018 и 2019 годах – 999 тысяч и 133 тысячи соответственно. Трамп пытался сохранить декларации в тайне и дошел до Верховного суда, который отклонил его иск.
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дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
19:55 30.12.2022
 
Трамп прокомментировал обнародование конгрессом своих налоговых деклараций

Трамп назвал обнародованные налоговые декларации подтверждением своей гордой успешности

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп осудил публикацию конгрессом своих налоговых деклараций, но заявил, что они демонстрируют его "гордую успешность" и способность использовать лазейки в законодательстве для создания тысяч новых рабочих мест.
Комитет по доходам и расходам палаты представителей опубликовал личную отчетность Трампа с 2015 по 2020 годы, когда суммы налогов политика-миллиардера колебались от нуля до миллиона долларов.
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"Демократы не должны были этого делать, Верховный суд не должен был это одобрять, это приведет к ужасающим последствиям для очень многих людей. Великий американский раскол станет гораздо шире. Радикальные леваки-демократы вепонизировали уже буквально все, но помните, что это улица с двусторонним движением", - сказано в заявлении Трампа.
"Налоговые отчеты Трампа еще раз демонстрируют, насколько гордо успешен я был и как у меня получалось использовать переоценку активов и различные налоговые вычеты в качестве стимула к созданию тысяч рабочих мест, величественных сооружений и предприятий", - добавил он.
Из деклараций следует, что из шести лет только два Трамп закончил с прибылью. В 2020 году он не платил налоги вовсе, в 2016 и 2017 годах их сумма составила 750 долларов. В 2015 году Трамп заплатил 642 тысячи долларов, в 2018 и 2019 годах – 999 тысяч и 133 тысячи соответственно.
Трамп пытался сохранить декларации в тайне и дошел до Верховного суда, который отклонил его иск.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 14:15
СМИ: два потенциально секретных документа обнаружили в хранилище Трампа
 
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