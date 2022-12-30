https://ria.ru/20221230/oae-1842448268.html
В ОАЭ рассказали, как туристам ускорить прохождение процедур в аэропорту
В ОАЭ рассказали, как туристам ускорить прохождение процедур в аэропорту - РИА Новости, 30.12.2022
В ОАЭ рассказали, как туристам ускорить прохождение процедур в аэропорту
Администрация аэропорта в Дубае рассказала, как ускорить прохождение всех процедур в воздушной гавани, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:25
2022-12-30T18:25
2022-12-30T18:25
туризм
туризм
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дубай
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Администрация аэропорта в Дубае рассказала, как ускорить прохождение всех процедур в воздушной гавани, сообщает АТОР.Транспортный хаб Дубая готовится к самому загруженному дню в году — 2 января ожидается 257 тысяч пассажиров. За первые восемь дней января аэропорт готов обслужить два миллиона клиентов — почти как до пандемии.Администрация гавани призывает пассажиров планировать свои поездки с учетом этого обстоятельства и следовать простым советам, чтобы избежать неприятностей при вылете.В частности, эксперты рекомендуют из-за пробок запланировать большее, чем обычно, времени на дорогу. А лучше воспользоваться метро. "Станции, расположенные в первом и третьем терминалах, будут работать круглосуточно с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года", — заявила администрация аэропорта.Встречающим и провожающим следует пользоваться специальными автостоянками. Доступ к зоне прибытия будет открыт только для общественного транспорта.Багаж лучше взвесить до приезда в воздушную гавань и заранее воспользоваться онлайн-сервисами, возможностью ранней регистрации на рейс.ОАЭ стали одним из главных зимних направлений для российских туристов. Кроме того, аэропорт Дубая пользуется повышенной популярностью для транзита из России в страны Юго-Восточной Азии, Африки и Европы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дубай, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дубай, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэропорты
В ОАЭ рассказали, как туристам ускорить прохождение процедур в аэропорту
АТОР: в Дубае рассказали, как туристам ускорить прохождение процедур в аэропорту
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Администрация аэропорта в Дубае рассказала, как ускорить прохождение всех процедур в воздушной гавани, сообщает
АТОР.
Транспортный хаб Дубая готовится к самому загруженному дню в году — 2 января ожидается 257 тысяч пассажиров. За первые восемь дней января аэропорт готов обслужить два миллиона клиентов — почти как до пандемии.
Администрация гавани призывает пассажиров планировать свои поездки с учетом этого обстоятельства и следовать простым советам, чтобы избежать неприятностей при вылете.
В частности, эксперты рекомендуют из-за пробок запланировать большее, чем обычно, времени на дорогу. А лучше воспользоваться метро. "Станции, расположенные в первом и третьем терминалах, будут работать круглосуточно с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года", — заявила администрация аэропорта.
Встречающим и провожающим следует пользоваться специальными автостоянками. Доступ к зоне прибытия будет открыт только для общественного транспорта.
Багаж лучше взвесить до приезда в воздушную гавань и заранее воспользоваться онлайн-сервисами, возможностью ранней регистрации на рейс.
ОАЭ стали
одним из главных зимних направлений для российских туристов. Кроме того, аэропорт Дубая пользуется повышенной популярностью для транзита из России
в страны Юго-Восточной Азии
, Африки
и Европы
.