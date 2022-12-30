https://ria.ru/20221230/oae-1842448268.html

В ОАЭ рассказали, как туристам ускорить прохождение процедур в аэропорту

В ОАЭ рассказали, как туристам ускорить прохождение процедур в аэропорту - РИА Новости, 30.12.2022

В ОАЭ рассказали, как туристам ускорить прохождение процедур в аэропорту

Администрация аэропорта в Дубае рассказала, как ускорить прохождение всех процедур в воздушной гавани, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:25

2022-12-30T18:25

2022-12-30T18:25

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Администрация аэропорта в Дубае рассказала, как ускорить прохождение всех процедур в воздушной гавани, сообщает АТОР.Транспортный хаб Дубая готовится к самому загруженному дню в году — 2 января ожидается 257 тысяч пассажиров. За первые восемь дней января аэропорт готов обслужить два миллиона клиентов — почти как до пандемии.Администрация гавани призывает пассажиров планировать свои поездки с учетом этого обстоятельства и следовать простым советам, чтобы избежать неприятностей при вылете.В частности, эксперты рекомендуют из-за пробок запланировать большее, чем обычно, времени на дорогу. А лучше воспользоваться метро. "Станции, расположенные в первом и третьем терминалах, будут работать круглосуточно с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года", — заявила администрация аэропорта.Встречающим и провожающим следует пользоваться специальными автостоянками. Доступ к зоне прибытия будет открыт только для общественного транспорта.Багаж лучше взвесить до приезда в воздушную гавань и заранее воспользоваться онлайн-сервисами, возможностью ранней регистрации на рейс.ОАЭ стали одним из главных зимних направлений для российских туристов. Кроме того, аэропорт Дубая пользуется повышенной популярностью для транзита из России в страны Юго-Восточной Азии, Африки и Европы.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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