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Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей - РИА Новости, 30.12.2022
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Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей
Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей - РИА Новости, 30.12.2022
Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересного года в плане новостей, но чтобы эти новости... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:26
2022-12-30T14:26
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересного года в плане новостей, но чтобы эти новости были более мирными, посвящены развитию и созиданию. "Я хочу вас всех поблагодарить за сотрудничество и взаимодействие на протяжении всего года. Как журналистам, я хочу вам всем пожелать не менее интересного года с точки зрения новостей, но как людям, я вам хотел бы пожелать, чтобы новости были более мирные, более связанные с развитием, с созиданием и так далее. И мы в свою очередь будем делать для этого все, что возможно. Всем вам человеческого счастья и здоровья! Спасибо вам всем большое! С наступающим Новым годом!", - сказал Песков.
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
14:26 30.12.2022
 
Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей

Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересных новостей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересного года в плане новостей, но чтобы эти новости были более мирными, посвящены развитию и созиданию.
"Я хочу вас всех поблагодарить за сотрудничество и взаимодействие на протяжении всего года. Как журналистам, я хочу вам всем пожелать не менее интересного года с точки зрения новостей, но как людям, я вам хотел бы пожелать, чтобы новости были более мирные, более связанные с развитием, с созиданием и так далее. И мы в свою очередь будем делать для этого все, что возможно. Всем вам человеческого счастья и здоровья! Спасибо вам всем большое! С наступающим Новым годом!", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 13:55
Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
 
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