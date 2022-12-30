https://ria.ru/20221230/novosti-1842470514.html
Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей
Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей - РИА Новости, 30.12.2022
Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересного года в плане новостей, но чтобы эти новости... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:26
2022-12-30T14:26
2022-12-30T14:26
общество
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересного года в плане новостей, но чтобы эти новости были более мирными, посвящены развитию и созиданию. "Я хочу вас всех поблагодарить за сотрудничество и взаимодействие на протяжении всего года. Как журналистам, я хочу вам всем пожелать не менее интересного года с точки зрения новостей, но как людям, я вам хотел бы пожелать, чтобы новости были более мирные, более связанные с развитием, с созиданием и так далее. И мы в свою очередь будем делать для этого все, что возможно. Всем вам человеческого счастья и здоровья! Спасибо вам всем большое! С наступающим Новым годом!", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842462929.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей
Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересных новостей
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересного года в плане новостей, но чтобы эти новости были более мирными, посвящены развитию и созиданию.
"Я хочу вас всех поблагодарить за сотрудничество и взаимодействие на протяжении всего года. Как журналистам, я хочу вам всем пожелать не менее интересного года с точки зрения новостей, но как людям, я вам хотел бы пожелать, чтобы новости были более мирные, более связанные с развитием, с созиданием и так далее. И мы в свою очередь будем делать для этого все, что возможно. Всем вам человеческого счастья и здоровья! Спасибо вам всем большое! С наступающим Новым годом!", - сказал Песков.