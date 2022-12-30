https://ria.ru/20221230/novosti-1842470514.html

Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей

Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей - РИА Новости, 30.12.2022

Песков пожелал журналистам в 2023 году интересных новостей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересного года в плане новостей, но чтобы эти новости... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:26

2022-12-30T14:26

2022-12-30T14:26

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим 2023 годом и пожелал интересного года в плане новостей, но чтобы эти новости были более мирными, посвящены развитию и созиданию. "Я хочу вас всех поблагодарить за сотрудничество и взаимодействие на протяжении всего года. Как журналистам, я хочу вам всем пожелать не менее интересного года с точки зрения новостей, но как людям, я вам хотел бы пожелать, чтобы новости были более мирные, более связанные с развитием, с созиданием и так далее. И мы в свою очередь будем делать для этого все, что возможно. Всем вам человеческого счастья и здоровья! Спасибо вам всем большое! С наступающим Новым годом!", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842462929.html

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Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков