Россия не проиграет от потолка цен на нефть, заявил эксперт
Мамдух Саламе: Россия не проиграет от установления потолка цен на ее нефть
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия не проиграет от установления потолка цен на ее нефть, поскольку ее основные покупатели проигнорировали эти ограничения, заявил РИА Новости эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе.
"Россия не проиграет от установления потолка цен на ее нефть. Ее основные покупатели – Китай, Индия, азиатские страны и азиатские нефтетрейдеры – уже проигнорировали введенные западными странами ограничения и продолжают все больше покупать российскую нефть. Например, только Китай в этом году купил российской нефти, газа, СПГ и угля на 89 миллиардов долларов, что составляет 89% от всего объема закупок российской нефти и газа Евросоюзом в 2021 году", - сказал эксперт.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.