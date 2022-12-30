https://ria.ru/20221230/neft-1842382860.html

Россия не проиграет от потолка цен на нефть, заявил эксперт

Россия не проиграет от потолка цен на нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 30.12.2022

Россия не проиграет от потолка цен на нефть, заявил эксперт

Россия не проиграет от установления потолка цен на ее нефть, поскольку ее основные покупатели проигнорировали эти ограничения, заявил РИА Новости эксперт в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T06:30

2022-12-30T06:30

2022-12-30T06:30

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

китай

индия

евросоюз

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия не проиграет от установления потолка цен на ее нефть, поскольку ее основные покупатели проигнорировали эти ограничения, заявил РИА Новости эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе. "Россия не проиграет от установления потолка цен на ее нефть. Ее основные покупатели – Китай, Индия, азиатские страны и азиатские нефтетрейдеры – уже проигнорировали введенные западными странами ограничения и продолжают все больше покупать российскую нефть. Например, только Китай в этом году купил российской нефти, газа, СПГ и угля на 89 миллиардов долларов, что составляет 89% от всего объема закупок российской нефти и газа Евросоюзом в 2021 году", - сказал эксперт. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено. Президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20221229/neft-1842251955.html

https://ria.ru/20221230/neft-1842377608.html

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китай

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, китай, индия, евросоюз