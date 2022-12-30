https://ria.ru/20221230/neft-1842380425.html

ФТС рассказала, сколько времени займет адаптация к нефтяным ограничениям

ФТС рассказала, сколько времени займет адаптация к нефтяным ограничениям - РИА Новости, 30.12.2022

ФТС рассказала, сколько времени займет адаптация к нефтяным ограничениям

Адаптация российских экспортеров углеводородов и перестройка их логистических маршрутов займет не больше двух-трех месяцев, заявил в интервью РИА Новости первый РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T05:36

2022-12-30T05:36

2022-12-30T06:17

экономика

цены на нефть

руслан давыдов

россия

австралия

сша

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евросоюз

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Адаптация российских экспортеров углеводородов и перестройка их логистических маршрутов займет не больше двух-трех месяцев, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов."Введенные весной странами Запада меры привели к сложностям в расчетах и логистике. В целом для всех видов товаров тогда потребовалось где-то два-три месяца, чтобы перестроить логистику. Сейчас речь идет о конкретных товарах: о нефтяной группе. Поэтому сколько здесь потребуется времени — не понятно. Но мне кажется, адаптация должна происходить быстрее, потому что нефть нужна", — отметил Давыдов. Он признал, что в декабре после введения новых ограничений на российскую нефть наблюдается спад экспорта энергоносителей. Однако, он напомнил, что в 2022 году показатели внешней торговли России оказались очень волатильными. Так, уже с мая, по его словам, началась стабилизация, а с июля наметилось планомерное, уверенное увеличение поставок на 1,5-2 процента в месяц."По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре. Но понятно же, что когда включается пакет санкций, идет настройка бизнеса. Неразумно для рынка тех же энергоносителей, который во многом является спекулятивным, убирать российское предложение — это все равно, что стрелять себе в ногу, или сразу в голову", — заявил Давыдов.По мнению собеседника, российское топливо, вероятно, все равно поступает в западные страны."Можно делать разные громкие заявления, но вот, например, в США снежный шторм — замерзло 50 человек у них. Если Западу своих людей не жалко, пусть и дальше делают вид, что не покупают у нас нефть и газ. Хотя, можно предположить, что в итоге через третьи руки наши энергоресурсы доходят и туда. Если они Кубу не задушили за 60 лет никакими блокадами, то нас закрыть — это просто невозможно", — заключил он. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. В ответ Россия запретила поставки нефти по договорам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого потолка цены, мера заработает с 1 февраля.

https://ria.ru/20221229/neft-1842251955.html

https://ria.ru/20221230/neft-1842377608.html

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экономика, цены на нефть, руслан давыдов, россия, австралия, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), евросоюз