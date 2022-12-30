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ФТС рассказала, сколько времени займет адаптация к нефтяным ограничениям - РИА Новости, 30.12.2022
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ФТС рассказала, сколько времени займет адаптация к нефтяным ограничениям
ФТС рассказала, сколько времени займет адаптация к нефтяным ограничениям - РИА Новости, 30.12.2022
ФТС рассказала, сколько времени займет адаптация к нефтяным ограничениям
Адаптация российских экспортеров углеводородов и перестройка их логистических маршрутов займет не больше двух-трех месяцев, заявил в интервью РИА Новости первый РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T05:36
2022-12-30T06:17
экономика
цены на нефть
руслан давыдов
россия
австралия
сша
федеральная таможенная служба (фтс россии)
евросоюз
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Адаптация российских экспортеров углеводородов и перестройка их логистических маршрутов займет не больше двух-трех месяцев, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов."Введенные весной странами Запада меры привели к сложностям в расчетах и логистике. В целом для всех видов товаров тогда потребовалось где-то два-три месяца, чтобы перестроить логистику. Сейчас речь идет о конкретных товарах: о нефтяной группе. Поэтому сколько здесь потребуется времени — не понятно. Но мне кажется, адаптация должна происходить быстрее, потому что нефть нужна", — отметил Давыдов. Он признал, что в декабре после введения новых ограничений на российскую нефть наблюдается спад экспорта энергоносителей. Однако, он напомнил, что в 2022 году показатели внешней торговли России оказались очень волатильными. Так, уже с мая, по его словам, началась стабилизация, а с июля наметилось планомерное, уверенное увеличение поставок на 1,5-2 процента в месяц."По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре. Но понятно же, что когда включается пакет санкций, идет настройка бизнеса. Неразумно для рынка тех же энергоносителей, который во многом является спекулятивным, убирать российское предложение — это все равно, что стрелять себе в ногу, или сразу в голову", — заявил Давыдов.По мнению собеседника, российское топливо, вероятно, все равно поступает в западные страны."Можно делать разные громкие заявления, но вот, например, в США снежный шторм — замерзло 50 человек у них. Если Западу своих людей не жалко, пусть и дальше делают вид, что не покупают у нас нефть и газ. Хотя, можно предположить, что в итоге через третьи руки наши энергоресурсы доходят и туда. Если они Кубу не задушили за 60 лет никакими блокадами, то нас закрыть — это просто невозможно", — заключил он. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. В ответ Россия запретила поставки нефти по договорам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого потолка цены, мера заработает с 1 февраля.
https://ria.ru/20221229/neft-1842251955.html
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экономика, цены на нефть, руслан давыдов, россия, австралия, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Руслан Давыдов, Россия, Австралия, США, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Евросоюз
05:36 30.12.2022 (обновлено: 06:17 30.12.2022)
 
ФТС рассказала, сколько времени займет адаптация к нефтяным ограничениям

ФТС: адаптация экспортеров России к нефтяным ограничениям займет не больше трех месяцев

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Адаптация российских экспортеров углеводородов и перестройка их логистических маршрутов займет не больше двух-трех месяцев, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"Введенные весной странами Запада меры привели к сложностям в расчетах и логистике. В целом для всех видов товаров тогда потребовалось где-то два-три месяца, чтобы перестроить логистику. Сейчас речь идет о конкретных товарах: о нефтяной группе. Поэтому сколько здесь потребуется времени — не понятно. Но мне кажется, адаптация должна происходить быстрее, потому что нефть нужна", — отметил Давыдов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 15:57
Западу придется платить больше из-за потолка цен на нефть, считает эксперт
Он признал, что в декабре после введения новых ограничений на российскую нефть наблюдается спад экспорта энергоносителей. Однако, он напомнил, что в 2022 году показатели внешней торговли России оказались очень волатильными.

"Например в начале года у нас был очень бурный рост, в январе-феврале ставили рекорды. Потом, в марте-апреле — резкий спад. Люди склонны драматизировать ситуацию, но мы понимали, что бизнес сейчас перестроится и пойдет работа", — сказал собеседник агентства.

Так, уже с мая, по его словам, началась стабилизация, а с июля наметилось планомерное, уверенное увеличение поставок на 1,5-2 процента в месяц.
"По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре. Но понятно же, что когда включается пакет санкций, идет настройка бизнеса. Неразумно для рынка тех же энергоносителей, который во многом является спекулятивным, убирать российское предложение — это все равно, что стрелять себе в ногу, или сразу в голову", — заявил Давыдов.
По мнению собеседника, российское топливо, вероятно, все равно поступает в западные страны.
"Можно делать разные громкие заявления, но вот, например, в США снежный шторм — замерзло 50 человек у них. Если Западу своих людей не жалко, пусть и дальше делают вид, что не покупают у нас нефть и газ. Хотя, можно предположить, что в итоге через третьи руки наши энергоресурсы доходят и туда. Если они Кубу не задушили за 60 лет никакими блокадами, то нас закрыть — это просто невозможно", — заключил он.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. В ответ Россия запретила поставки нефти по договорам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого потолка цены, мера заработает с 1 февраля.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 04:17
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьРуслан ДавыдовРоссияАвстралияСШАФедеральная таможенная служба (ФТС России)Евросоюз
 
 
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