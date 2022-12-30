https://ria.ru/20221230/neft-1842377608.html

Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть

Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть - РИА Новости, 30.12.2022

Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть

Россия может увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель, не замечая при этом потолка цен, установленного странами Запада на российское сырье... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T04:17

2022-12-30T04:17

2022-12-30T04:17

экономика

цены на нефть

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия может увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель, не замечая при этом потолка цен, установленного странами Запада на российское сырье на уровне 60 долларов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие, прямо скажем. Это себестоимость плюс весьма небольшая маржа. Но сейчас от текущей цены FOB (стоимость в порту отгрузки - ред.) до потолка нас отделяет еще 12-15 долларов – на эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта", - рассказал Белогорьев. "При этом идет процесс постепенного замещения этого фрахта – желательно его не форсировать (иначе ставки фрахта резко растут), но он идет. В текущих условиях потолок можно просто не замечать, потому что он ни на что не влияет. Загадывать наперед пока сложно", - добавил он. Эксперт напомнил, что потолок установлен для цены FOB, то есть для чистой цены нефти в порту отгрузки. А цена CIF (в порту получателя груза), которая подразумевается, когда говорят о цене нефти, зависит уже от стоимости фрахта, страхования и наценки трейдеров. И если раньше между FOB и CIF разница была в несколько долларов, то сейчас из-за удорожания всех трех факторов "это совершенно разные величины". В целом же при текущей пропорции цен (фактической и потолка) российские компании могут по-прежнему полноценно пользоваться европейским фрахтом и страхованием, подытожил Белогорьев. "Пока, видимо, нет дефицита судов. При этом выиграно время: с одной стороны, чтобы решить проблемы перенаправления поставок, а с другой – чтобы решить проблему организации морских перевозок", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20221229/neft-1842110536.html

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экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии