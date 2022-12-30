Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/neft-1842377608.html
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть - РИА Новости, 30.12.2022
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть
Россия может увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель, не замечая при этом потолка цен, установленного странами Запада на российское сырье... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T04:17
2022-12-30T04:17
экономика
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия может увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель, не замечая при этом потолка цен, установленного странами Запада на российское сырье на уровне 60 долларов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие, прямо скажем. Это себестоимость плюс весьма небольшая маржа. Но сейчас от текущей цены FOB (стоимость в порту отгрузки - ред.) до потолка нас отделяет еще 12-15 долларов – на эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта", - рассказал Белогорьев. "При этом идет процесс постепенного замещения этого фрахта – желательно его не форсировать (иначе ставки фрахта резко растут), но он идет. В текущих условиях потолок можно просто не замечать, потому что он ни на что не влияет. Загадывать наперед пока сложно", - добавил он. Эксперт напомнил, что потолок установлен для цены FOB, то есть для чистой цены нефти в порту отгрузки. А цена CIF (в порту получателя груза), которая подразумевается, когда говорят о цене нефти, зависит уже от стоимости фрахта, страхования и наценки трейдеров. И если раньше между FOB и CIF разница была в несколько долларов, то сейчас из-за удорожания всех трех факторов "это совершенно разные величины". В целом же при текущей пропорции цен (фактической и потолка) российские компании могут по-прежнему полноценно пользоваться европейским фрахтом и страхованием, подытожил Белогорьев. "Пока, видимо, нет дефицита судов. При этом выиграно время: с одной стороны, чтобы решить проблемы перенаправления поставок, а с другой – чтобы решить проблему организации морских перевозок", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20221229/neft-1842110536.html
https://ria.ru/20221229/neft-1842363332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8bcb459ef0441d4b55f54e42ff260256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России
04:17 30.12.2022
 
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть

Эксперт заявил, что Россия может поднять цену на свою нефть на $12-15 за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия может увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель, не замечая при этом потолка цен, установленного странами Запада на российское сырье на уровне 60 долларов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие, прямо скажем. Это себестоимость плюс весьма небольшая маржа. Но сейчас от текущей цены FOB (стоимость в порту отгрузки - ред.) до потолка нас отделяет еще 12-15 долларов – на эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта", - рассказал Белогорьев.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 10:16
Установление потолка цен на нефть деформирует рынок, заявил Силуанов
"При этом идет процесс постепенного замещения этого фрахта – желательно его не форсировать (иначе ставки фрахта резко растут), но он идет. В текущих условиях потолок можно просто не замечать, потому что он ни на что не влияет. Загадывать наперед пока сложно", - добавил он.
Эксперт напомнил, что потолок установлен для цены FOB, то есть для чистой цены нефти в порту отгрузки. А цена CIF (в порту получателя груза), которая подразумевается, когда говорят о цене нефти, зависит уже от стоимости фрахта, страхования и наценки трейдеров. И если раньше между FOB и CIF разница была в несколько долларов, то сейчас из-за удорожания всех трех факторов "это совершенно разные величины".
"В сущности, потребитель может платить за российскую нефть цену, фактически близкую к рыночной, но российские компании из-за высокой стоимости фрахта и оседания денег в карманах трейдеров будут получать существенно меньше, чем потолок цены", - заметил он.
В целом же при текущей пропорции цен (фактической и потолка) российские компании могут по-прежнему полноценно пользоваться европейским фрахтом и страхованием, подытожил Белогорьев. "Пока, видимо, нет дефицита судов. При этом выиграно время: с одной стороны, чтобы решить проблемы перенаправления поставок, а с другой – чтобы решить проблему организации морских перевозок", - заключил эксперт.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 23:14
Эксперт заявил о последствиях для стран, которые ввели потолок цен на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала