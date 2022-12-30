https://ria.ru/20221230/neft-1842377608.html
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть - РИА Новости, 30.12.2022
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть
Россия может увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель, не замечая при этом потолка цен, установленного странами Запада на российское сырье... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T04:17
2022-12-30T04:17
2022-12-30T04:17
экономика
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия может увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель, не замечая при этом потолка цен, установленного странами Запада на российское сырье на уровне 60 долларов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие, прямо скажем. Это себестоимость плюс весьма небольшая маржа. Но сейчас от текущей цены FOB (стоимость в порту отгрузки - ред.) до потолка нас отделяет еще 12-15 долларов – на эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта", - рассказал Белогорьев. "При этом идет процесс постепенного замещения этого фрахта – желательно его не форсировать (иначе ставки фрахта резко растут), но он идет. В текущих условиях потолок можно просто не замечать, потому что он ни на что не влияет. Загадывать наперед пока сложно", - добавил он. Эксперт напомнил, что потолок установлен для цены FOB, то есть для чистой цены нефти в порту отгрузки. А цена CIF (в порту получателя груза), которая подразумевается, когда говорят о цене нефти, зависит уже от стоимости фрахта, страхования и наценки трейдеров. И если раньше между FOB и CIF разница была в несколько долларов, то сейчас из-за удорожания всех трех факторов "это совершенно разные величины". В целом же при текущей пропорции цен (фактической и потолка) российские компании могут по-прежнему полноценно пользоваться европейским фрахтом и страхованием, подытожил Белогорьев. "Пока, видимо, нет дефицита судов. При этом выиграно время: с одной стороны, чтобы решить проблемы перенаправления поставок, а с другой – чтобы решить проблему организации морских перевозок", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20221229/neft-1842110536.html
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экономика, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России
Эксперт рассказал, на сколько Россия может поднять цену на свою нефть
Эксперт заявил, что Россия может поднять цену на свою нефть на $12-15 за баррель
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия может увеличить стоимость своей нефти на 12-15 долларов за баррель, не замечая при этом потолка цен, установленного странами Запада на российское сырье на уровне 60 долларов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Текущие цены за вычетом очень дорогого фрахта невысокие, прямо скажем. Это себестоимость плюс весьма небольшая маржа. Но сейчас от текущей цены FOB (стоимость в порту отгрузки - ред.) до потолка нас отделяет еще 12-15 долларов – на эту величину можно увеличить цену, не боясь потери европейского фрахта", - рассказал Белогорьев.
"При этом идет процесс постепенного замещения этого фрахта – желательно его не форсировать (иначе ставки фрахта резко растут), но он идет. В текущих условиях потолок можно просто не замечать, потому что он ни на что не влияет. Загадывать наперед пока сложно", - добавил он.
Эксперт напомнил, что потолок установлен для цены FOB, то есть для чистой цены нефти в порту отгрузки. А цена CIF (в порту получателя груза), которая подразумевается, когда говорят о цене нефти, зависит уже от стоимости фрахта, страхования и наценки трейдеров. И если раньше между FOB и CIF разница была в несколько долларов, то сейчас из-за удорожания всех трех факторов "это совершенно разные величины".
"В сущности, потребитель может платить за российскую нефть цену, фактически близкую к рыночной, но российские компании из-за высокой стоимости фрахта и оседания денег в карманах трейдеров будут получать существенно меньше, чем потолок цены", - заметил он.
В целом же при текущей пропорции цен (фактической и потолка) российские компании могут по-прежнему полноценно пользоваться европейским фрахтом и страхованием, подытожил Белогорьев. "Пока, видимо, нет дефицита судов. При этом выиграно время: с одной стороны, чтобы решить проблемы перенаправления поставок, а с другой – чтобы решить проблему организации морских перевозок", - заключил эксперт.