https://ria.ru/20221230/nato-1842397741.html

Минобороны предупреждало, что расширение НАТО будет ошибкой, пишут СМИ

Минобороны предупреждало, что расширение НАТО будет ошибкой, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022

Минобороны предупреждало, что расширение НАТО будет ошибкой, пишут СМИ

Экс-министр обороны России Игорь Сергеев (занимал этот пост в период с 1997 по 2001 год) еще в начале 2000-х предупредил своих коллег из НАТО, что дальнейшее... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:50

2022-12-30T09:50

2022-12-30T09:50

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экс-министр обороны России Игорь Сергеев (занимал этот пост в период с 1997 по 2001 год) еще в начале 2000-х предупредил своих коллег из НАТО, что дальнейшее расширение альянса будет крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва примет меры, пишет газета Times со ссылкой на конфиденциальные документы, опубликованные британским национальным архивом в Кью. Согласно изданию, президент РФ Владимир Путин в 2001 году заявил тогдашнему премьеру Британии Тони Блэру, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО. Уточняется, что Блэр тогда находился с визитом в Москве. "Но министр обороны России Игорь Сергеев заявил своим коллегам из НАТО, что дальнейшее расширение (альянса - ред.) было бы крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва "предпримет соответствующие шаги", - говорится в публикации. В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающее и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20221229/nato-1842285672.html

https://ria.ru/20221228/vstuplenie-1842033409.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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