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Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту

Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту - РИА Новости, 30.12.2022

Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту

Минтранс РФ увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:37

2022-12-30T12:37

2022-12-30T12:42

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

крымский мост

республика крым

краснодарский край

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минтранс РФ увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."На подходах к Крымскому мосту ведомственной охраной Минтранса России увеличено количество постов досмотра", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что время досмотра транспортных средств и физических лиц по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества перевозимого в нем багажа."В связи с этим ФГУП "УВО Минтранса России" увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым. Эти меры помогут ускорить время прохождения досмотра и обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221230/probka-1842410159.html

россия

республика крым

краснодарский край

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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), крымский мост, республика крым, краснодарский край