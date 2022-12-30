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Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту
Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту - РИА Новости, 30.12.2022
Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту
Минтранс РФ увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:37
2022-12-30T12:37
2022-12-30T12:42
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
крымский мост
республика крым
краснодарский край
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минтранс РФ увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."На подходах к Крымскому мосту ведомственной охраной Минтранса России увеличено количество постов досмотра", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что время досмотра транспортных средств и физических лиц по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества перевозимого в нем багажа."В связи с этим ФГУП "УВО Минтранса России" увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым. Эти меры помогут ускорить время прохождения досмотра и обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив", - говорится в сообщении.
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), крымский мост, республика крым, краснодарский край
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Крымский мост, Республика Крым, Краснодарский край
12:37 30.12.2022 (обновлено: 12:42 30.12.2022)
Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту
Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту