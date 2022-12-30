https://ria.ru/20221230/moskva-1842394569.html

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T09:27

2022-12-30T09:27

2022-12-30T09:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840332010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_417ed563f68829062c6274c8e5c107fe.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В период новогодних и рождественских праздников – с 30 декабря по 9 января – городские службы работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра отметил, что под особым контролем находится функционирование электросетевых объектов, соблюдение правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения столицы. Уточняется, что в состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. На дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные.

https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html

https://realty.ria.ru/20221221/uborka-1839940502.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год