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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022
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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом - РИА Новости, 30.12.2022
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T09:27
2022-12-30T09:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В период новогодних и рождественских праздников – с 30 декабря по 9 января – городские службы работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра отметил, что под особым контролем находится функционирование электросетевых объектов, соблюдение правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения столицы. Уточняется, что в состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. На дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Новый год
09:27 30.12.2022
 
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом

Бирюков: городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед Новым годом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В период новогодних и рождественских праздников – с 30 декабря по 9 января – городские службы работают в усиленном режиме, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Заммэра отметил, что под особым контролем находится функционирование электросетевых объектов, соблюдение правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения столицы.
Уточняется, что в состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. На дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные.
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