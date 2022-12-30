https://ria.ru/20221230/moskva-1842385655.html

Москвичи собрали три миллиона товаров для жителей новых регионов

Москвичи собрали три миллиона товаров для жителей новых регионов - РИА Новости, 30.12.2022

Москвичи собрали три миллиона товаров для жителей новых регионов

Москвичи собрали почти 3 миллиона необходимых товаров и почти 70 тысяч подарков перед новогодними праздниками для жителей новых регионов России и участников... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T07:50

2022-12-30T07:50

2022-12-30T07:51

специальная военная операция на украине

общество

дед мороз

россия

мосволонтер

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москвичи собрали почти 3 миллиона необходимых товаров и почти 70 тысяч подарков перед новогодними праздниками для жителей новых регионов России и участников спецоперации в рамках благотворительного проекта "Москва помогает", сообщается на сайте мэра столицы. Уточняется что москвичи принесли продукты питания, товары для детей, средства личной гигиены, канцелярские и хозяйственные товары, одежду, постельные принадлежности, бытовую технику, мобильные средства связи, товары для животных и многое другое. В столице работают 14 пунктов приема продуктов и товаров первой необходимости. Центральный штаб открыт в ресурсном центре "Мосволонтер" на улице Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.

https://ria.ru/20221229/vyplaty-1842271135.html

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общество, дед мороз, россия, мосволонтер