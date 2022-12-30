07:50 30.12.2022 (обновлено: 07:51 30.12.2022)
Москвичи собрали три миллиона товаров для жителей новых регионов
Москвичи собрали три миллиона товаров для жителей новых регионов и участников спецоперации
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкУкрашение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает" на улице Новый Арбат в Москве.
Украшение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает" на улице Новый Арбат в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москвичи собрали почти 3 миллиона необходимых товаров и почти 70 тысяч подарков перед новогодними праздниками для жителей новых регионов России и участников спецоперации в рамках благотворительного проекта "Москва помогает", сообщается на сайте мэра столицы.
"В рамках благотворительного проекта "Москва помогает"... москвичи принесли более 2,84 миллиона необходимых товаров, а в новогодние пункты - почти 70 тысяч подарков. В преддверии праздников все желающие могут почувствовать себя Дедами Морозами и Снегурочками", - приводятся на портале слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.
Уточняется что москвичи принесли продукты питания, товары для детей, средства личной гигиены, канцелярские и хозяйственные товары, одежду, постельные принадлежности, бытовую технику, мобильные средства связи, товары для животных и многое другое.
В столице работают 14 пунктов приема продуктов и товаров первой необходимости. Центральный штаб открыт в ресурсном центре "Мосволонтер" на улице Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.