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Молодежный парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела Минска - РИА Новости, 30.12.2022
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Молодежный парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела Минска
Молодежный парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела Минска - РИА Новости, 30.12.2022
Молодежный парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела Минска
Члены молодежного парламента Белоруссии заявили, что ЕС должен прекратить антибелорусскую политику и вмешательство во внутренние дела республики. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:04
2022-12-30T15:11
в мире
белоруссия
минск
евросоюз
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МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Члены молодежного парламента Белоруссии заявили, что ЕС должен прекратить антибелорусскую политику и вмешательство во внутренние дела республики. "Мы – члены молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь, являясь представителями молодежи всей страны, заявляем о своем категорическом несогласии с оценками Европейским союзом ситуации с гражданским обществом в Беларуси, содержащимися в заключении Совета ЕС относительно плана действий для молодежи во внешней деятельности ЕС от 28 ноября 2022 года. Выступаем решительно против вмешательства Европейского союза во внутренние дела суверенной Беларуси путем открытой поддержки и финансирования оппонентов законной власти в молодежной сфере, которые формируют ложный образ ситуации в Беларуси на международных площадках", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Совета республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента). Подчеркивается, что члены молодежного парламента настоятельно призывают ЕС "прекратить безответственную антибелорусскую политику, которая получила отражение в плане действий для молодежи во внешней деятельности ЕС, и вступить на путь конструктивного диалога и сотрудничества с Республикой Беларусь и ее молодежью". В конце ноября Совет Европейского союза принял молодежный план действий для привлечения молодых людей к участию во внешней политике ЕС. В ЕС заявили о необходимости защиты молодых активистов и правозащитников по всему миру, в том числе отмечалось преследование гражданского общества в Белоруссии.
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в мире, белоруссия, минск, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, Евросоюз
15:04 30.12.2022 (обновлено: 15:11 30.12.2022)
 
Молодежный парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела Минска

Молодежный парламент Минска призвал ЕС прекратить антибелорусскую политику

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Члены молодежного парламента Белоруссии заявили, что ЕС должен прекратить антибелорусскую политику и вмешательство во внутренние дела республики.
"Мы – члены молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь, являясь представителями молодежи всей страны, заявляем о своем категорическом несогласии с оценками Европейским союзом ситуации с гражданским обществом в Беларуси, содержащимися в заключении Совета ЕС относительно плана действий для молодежи во внешней деятельности ЕС от 28 ноября 2022 года. Выступаем решительно против вмешательства Европейского союза во внутренние дела суверенной Беларуси путем открытой поддержки и финансирования оппонентов законной власти в молодежной сфере, которые формируют ложный образ ситуации в Беларуси на международных площадках", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Совета республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента).
Подчеркивается, что члены молодежного парламента настоятельно призывают ЕС "прекратить безответственную антибелорусскую политику, которая получила отражение в плане действий для молодежи во внешней деятельности ЕС, и вступить на путь конструктивного диалога и сотрудничества с Республикой Беларусь и ее молодежью".
В конце ноября Совет Европейского союза принял молодежный план действий для привлечения молодых людей к участию во внешней политике ЕС. В ЕС заявили о необходимости защиты молодых активистов и правозащитников по всему миру, в том числе отмечалось преследование гражданского общества в Белоруссии.
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