https://ria.ru/20221230/moldaviya-1842469042.html

Жители Молдавии выступают за укрепление связей с Россией, показал опрос

Жители Молдавии выступают за укрепление связей с Россией, показал опрос - РИА Новости, 30.12.2022

Жители Молдавии выступают за укрепление связей с Россией, показал опрос

Жители Молдавии полагают, что для улучшения жизни в стране необходимо укреплять отношения с Россией и Румынией, свидетельствуют представленные в пятницу данные... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:22

2022-12-30T14:22

2022-12-30T14:22

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молдавия

россия

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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Жители Молдавии полагают, что для улучшения жизни в стране необходимо укреплять отношения с Россией и Румынией, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили ответить, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию в стране. Самыми популярными вариантами ответов оказались укрепление отношений с Россией и Румынией. За развитие экономических связей с РФ высказались 63,7% респондентов, против - 27,8% опрошенных, не смогли ответить 8,5%. За укрепление экономических отношений с Румынией выступают 64,6% участников опроса, против - 24,9%, не определились с ответом 10,5%. Опрос проводился в период 1-20 декабря с участием 1209 респондентов в 82 населенных пунктах. Погрешность 2,9%. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.

https://ria.ru/20221226/diktatura-1841395067.html

молдавия

россия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, россия, румыния