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Жители Молдавии выступают за укрепление связей с Россией, показал опрос - РИА Новости, 30.12.2022
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Жители Молдавии выступают за укрепление связей с Россией, показал опрос
Жители Молдавии выступают за укрепление связей с Россией, показал опрос - РИА Новости, 30.12.2022
Жители Молдавии выступают за укрепление связей с Россией, показал опрос
Жители Молдавии полагают, что для улучшения жизни в стране необходимо укреплять отношения с Россией и Румынией, свидетельствуют представленные в пятницу данные... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:22
2022-12-30T14:22
в мире
молдавия
россия
румыния
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Жители Молдавии полагают, что для улучшения жизни в стране необходимо укреплять отношения с Россией и Румынией, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили ответить, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию в стране. Самыми популярными вариантами ответов оказались укрепление отношений с Россией и Румынией. За развитие экономических связей с РФ высказались 63,7% респондентов, против - 27,8% опрошенных, не смогли ответить 8,5%. За укрепление экономических отношений с Румынией выступают 64,6% участников опроса, против - 24,9%, не определились с ответом 10,5%. Опрос проводился в период 1-20 декабря с участием 1209 респондентов в 82 населенных пунктах. Погрешность 2,9%. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.
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в мире, молдавия, россия, румыния
В мире, Молдавия, Россия, Румыния
14:22 30.12.2022
 
Жители Молдавии выступают за укрепление связей с Россией, показал опрос

Intellect group: молдаване выступают за усиление экономических связей с Россией и Румынией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Жители Молдавии полагают, что для улучшения жизни в стране необходимо укреплять отношения с Россией и Румынией, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Жителей Молдавии попросили ответить, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию в стране. Самыми популярными вариантами ответов оказались укрепление отношений с Россией и Румынией.
За развитие экономических связей с РФ высказались 63,7% респондентов, против - 27,8% опрошенных, не смогли ответить 8,5%.
За укрепление экономических отношений с Румынией выступают 64,6% участников опроса, против - 24,9%, не определились с ответом 10,5%.
Опрос проводился в период 1-20 декабря с участием 1209 респондентов в 82 населенных пунктах. Погрешность 2,9%.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры
 
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