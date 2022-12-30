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Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране - РИА Новости, 30.12.2022
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Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране - РИА Новости, 30.12.2022
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране
Более 60% жителей Молдавии негативно оценивают изменения, которые произошли за год в стране, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:32
2022-12-30T13:32
в мире
майя санду
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии негативно оценивают изменения, которые произошли за год в стране, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили оценить, как за год изменилась жизнь в стране. Очень негативно изменения оценили 36,9% респондентов, негативно - 26,3%. Позитивно их оценили 18,7% респондентов, очень позитивно - 9,1%, не заметили изменений 5,4%. Не смогли ответить на этот вопрос 3,6%. Опрос проводился в период 1-20 декабря с участием 1209 респондентов. Погрешность составляет 2,9%. В стране с 24 февраля действует режим чрезвычайного положения из-за ситуации в регионе в области безопасности, а также проблем в энергетике. С мая в Молдавии проходят антиправительственные протесты и митинги. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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60
в мире, майя санду, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия
13:32 30.12.2022
 
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране

Опрос: 60 процентов жителей Молдавии негативно оценили изменения в стране за год

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии негативно оценивают изменения, которые произошли за год в стране, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Жителей Молдавии попросили оценить, как за год изменилась жизнь в стране. Очень негативно изменения оценили 36,9% респондентов, негативно - 26,3%. Позитивно их оценили 18,7% респондентов, очень позитивно - 9,1%, не заметили изменений 5,4%. Не смогли ответить на этот вопрос 3,6%.
Опрос проводился в период 1-20 декабря с участием 1209 респондентов. Погрешность составляет 2,9%.
В стране с 24 февраля действует режим чрезвычайного положения из-за ситуации в регионе в области безопасности, а также проблем в энергетике. С мая в Молдавии проходят антиправительственные протесты и митинги. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 13:54
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры
 
В миреМайя СандуМолдавияРоссия
 
 
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