https://ria.ru/20221230/moldaviya-1842456929.html
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране - РИА Новости, 30.12.2022
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране
Более 60% жителей Молдавии негативно оценивают изменения, которые произошли за год в стране, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:32
2022-12-30T13:32
2022-12-30T13:32
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии негативно оценивают изменения, которые произошли за год в стране, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили оценить, как за год изменилась жизнь в стране. Очень негативно изменения оценили 36,9% респондентов, негативно - 26,3%. Позитивно их оценили 18,7% респондентов, очень позитивно - 9,1%, не заметили изменений 5,4%. Не смогли ответить на этот вопрос 3,6%. Опрос проводился в период 1-20 декабря с участием 1209 респондентов. Погрешность составляет 2,9%. В стране с 24 февраля действует режим чрезвычайного положения из-за ситуации в регионе в области безопасности, а также проблем в энергетике. С мая в Молдавии проходят антиправительственные протесты и митинги. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, майя санду, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране
Опрос: 60 процентов жителей Молдавии негативно оценили изменения в стране за год
КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии негативно оценивают изменения, которые произошли за год в стране, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Жителей Молдавии попросили оценить, как за год изменилась жизнь в стране. Очень негативно изменения оценили 36,9% респондентов, негативно - 26,3%. Позитивно их оценили 18,7% респондентов, очень позитивно - 9,1%, не заметили изменений 5,4%. Не смогли ответить на этот вопрос 3,6%.
Опрос проводился в период 1-20 декабря с участием 1209 респондентов. Погрешность составляет 2,9%.
В стране с 24 февраля действует режим чрезвычайного положения из-за ситуации в регионе в области безопасности, а также проблем в энергетике. С мая в Молдавии проходят антиправительственные протесты и митинги. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду
, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.