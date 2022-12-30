https://ria.ru/20221230/moldaviya-1842456929.html

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране - РИА Новости, 30.12.2022

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны изменениями в стране

Более 60% жителей Молдавии негативно оценивают изменения, которые произошли за год в стране, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:32

2022-12-30T13:32

2022-12-30T13:32

в мире

майя санду

молдавия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии негативно оценивают изменения, которые произошли за год в стране, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили оценить, как за год изменилась жизнь в стране. Очень негативно изменения оценили 36,9% респондентов, негативно - 26,3%. Позитивно их оценили 18,7% респондентов, очень позитивно - 9,1%, не заметили изменений 5,4%. Не смогли ответить на этот вопрос 3,6%. Опрос проводился в период 1-20 декабря с участием 1209 респондентов. Погрешность составляет 2,9%. В стране с 24 февраля действует режим чрезвычайного положения из-за ситуации в регионе в области безопасности, а также проблем в энергетике. С мая в Молдавии проходят антиправительственные протесты и митинги. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221226/diktatura-1841395067.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майя санду, молдавия, россия