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Модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года
Модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года - РИА Новости, 30.12.2022
Модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года
Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в четверг в возрасте 81 года, говорится в заявлении модного дома Vivienne Westwood. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T00:39
2022-12-30T00:39
2022-12-30T01:28
в мире
вивьен вествуд
культура
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в четверг в возрасте 81 года, говорится в заявлении модного дома Vivienne Westwood. "Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, для перемен к лучшему", - отмечено в сообщении.Вествуд, которая родилась в Англии 8 апреля 1941 года и приобрела известность в 1970-х годах, называют основательницей стиля панк в высокой моде. В 1992 году она стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006 - дамой-командором. Будучи одной из известнейших мировых модельеров, Вествуд была также известна как активист - в частности, она выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а в 2014 году высказывала поддержку идее независимости Шотландии.
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в мире, вивьен вествуд
В мире, Вивьен Вествуд, Культура
00:39 30.12.2022 (обновлено: 01:28 30.12.2022)
Модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года
Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в четверг в возрасте 81 года
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в четверг в возрасте 81 года, говорится в заявлении модного дома Vivienne Westwood.
"Вивьен Вествуд мирно скончалась сегодня (29 декабря - ред.) в окружении своей семьи в Клапеме, Южный Лондон", - говорится в заявлении компании в Twitter.
"Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, для перемен к лучшему", - отмечено в сообщении.
Вествуд, которая родилась в Англии 8 апреля 1941 года и приобрела известность в 1970-х годах, называют основательницей стиля панк в высокой моде. В 1992 году она стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006 - дамой-командором. Будучи одной из известнейших мировых модельеров, Вествуд была также известна как активист - в частности, она выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а в 2014 году высказывала поддержку идее независимости Шотландии.