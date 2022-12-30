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Модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года

Модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года - РИА Новости, 30.12.2022

Модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года

Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в четверг в возрасте 81 года, говорится в заявлении модного дома Vivienne Westwood. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T00:39

2022-12-30T00:39

2022-12-30T01:28

в мире

вивьен вествуд

культура

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в четверг в возрасте 81 года, говорится в заявлении модного дома Vivienne Westwood. "Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, для перемен к лучшему", - отмечено в сообщении.Вествуд, которая родилась в Англии 8 апреля 1941 года и приобрела известность в 1970-х годах, называют основательницей стиля панк в высокой моде. В 1992 году она стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006 - дамой-командором. Будучи одной из известнейших мировых модельеров, Вествуд была также известна как активист - в частности, она выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а в 2014 году высказывала поддержку идее независимости Шотландии.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вивьен вествуд