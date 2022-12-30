https://ria.ru/20221230/mks-1842403246.html

Командир Прокопьев рассказал о "нехитром" новогоднем столе экипажа МКС

Командир Прокопьев рассказал о "нехитром" новогоднем столе экипажа МКС - РИА Новости, 30.12.2022

Командир Прокопьев рассказал о "нехитром" новогоднем столе экипажа МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, которые встретят Новый год на Международной космической станции, в честь праздника,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:17

2022-12-30T10:17

2022-12-30T10:17

новый год — 2023

космос - риа наука

анна кикина

россия

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, которые встретят Новый год на Международной космической станции, в честь праздника, помимо салата оливье, полакомятся белугой, креветками и черной икрой, рассказал командир экипажа МКС Прокопьев. Ранее космонавты рассказали журналистам, что приготовят к Новому году оливье. "У нас на новогоднем столе все нехитро – белуга, креветки, черная икра. Все, правда, в очень небольшом количестве и консервированное", - сказал Прокопьев в видеоролике, который распространила пресс-служба "Роскосмоса". При этом, по его словам, главным блюдом будет все-таки оливье, который они приготовят из имеющихся на станции продуктов. Как уточнила Кикина, экипаж специально для этого припас единственную пачку майонеза. Говоря о подарках, которые космонавты и астронавты дарят друг другу на орбите, она уточнила, что такая традиция существует для дней рождения, но не исключила, что и на Новый год члены экипажа обменяются презентами. Кроме того, россиянка рассказала, что космонавты точно посмотрят новогоднее обращение президента РФ, и, может быть, даже найдут время для просмотра кино. Петелин, в свою очередь, отметил, что по праздникам обитатели российского и американского сегментов ходят в гости друг к другу, чтобы обмениваться культурным опытом. Кроме того, по его словам, российские космонавты любят пробовать еду из американских рационов, а астронавты – из российских. Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Фрэнком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon вместе с американцами Николь Манн, Джошем Кассадой и японцем Коити Вакатой. Новый год они будут встречать именно в таком составе.

https://ria.ru/20221230/novyygod-1841984721.html

https://ria.ru/20221229/zapoy-1842227154.html

https://ria.ru/20221229/kosmos-1842072169.html

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космос - риа наука, анна кикина, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), новый год