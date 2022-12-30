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ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных
ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных - РИА Новости, 30.12.2022
ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:19
2022-12-30T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России."На южнодонецком направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка уничтожено более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
13:19 30.12.2022 (обновлено: 13:31 30.12.2022)
 
ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных

Минобороны: ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных и технику

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка уничтожено более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 декабря, 16:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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