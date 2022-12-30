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ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных

ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных - РИА Новости, 30.12.2022

ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили более 70 военных

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:19

2022-12-30T13:19

2022-12-30T13:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России."На южнодонецком направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка уничтожено более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - сообщили в Минобороны.

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины