https://ria.ru/20221230/milliardy-1842367847.html

Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году, пишут СМИ

Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022

Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году, пишут СМИ

Агентство Блумберг написало, что богатейшие россияне в свете специальной военной операции на Украине в 2022 году потеряли в совокупности более 90 миллиардов... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T00:34

2022-12-30T00:34

2022-12-30T01:01

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Агентство Блумберг написало, что богатейшие россияне в свете специальной военной операции на Украине в 2022 году потеряли в совокупности более 90 миллиардов долларов. Кто имеется в виду под богатейшими россиянами, агентство не уточнило. Оно не привело и четких данных о том, на чем основываются эти цифры, а лишь упомянуло о санкциях. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221223/vardanyan-1840888713.html

украина

россия

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владимир путин, украина, россия