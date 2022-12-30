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Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
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Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году, пишут СМИ
Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году, пишут СМИ
Агентство Блумберг написало, что богатейшие россияне в свете специальной военной операции на Украине в 2022 году потеряли в совокупности более 90 миллиардов... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T00:34
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владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Агентство Блумберг написало, что богатейшие россияне в свете специальной военной операции на Украине в 2022 году потеряли в совокупности более 90 миллиардов долларов. Кто имеется в виду под богатейшими россиянами, агентство не уточнило. Оно не привело и четких данных о том, на чем основываются эти цифры, а лишь упомянуло о санкциях. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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владимир путин, украина, россия
Владимир Путин, Украина, Россия
00:34 30.12.2022 (обновлено: 01:01 30.12.2022)
 
Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году, пишут СМИ

Блумберг написал, что богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году

© Fotolia / yanlevБизнесмены в офисе
Бизнесмены в офисе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Fotolia / yanlev
Бизнесмены в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Агентство Блумберг написало, что богатейшие россияне в свете специальной военной операции на Украине в 2022 году потеряли в совокупности более 90 миллиардов долларов.
"Самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 миллиарда долларов 24 февраля... В течение 2022 года, по мере продолжения войны, самые богатые россияне потеряли еще 47 миллиардов долларов", - говорится в публикации.
Кто имеется в виду под богатейшими россиянами, агентство не уточнило. Оно не привело и четких данных о том, на чем основываются эти цифры, а лишь упомянуло о санкциях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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