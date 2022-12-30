https://ria.ru/20221230/mchs-1842375150.html

В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки

В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки - РИА Новости, 30.12.2022

В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки

Использовать пиротехнику строго запрещается на балконах, лоджиях, крышах, стадионах, возле пожаро- и взрывоопасных объектов, нефте- и газопроводов, железных... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T02:55

2022-12-30T02:55

2022-12-30T02:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Использовать пиротехнику строго запрещается на балконах, лоджиях, крышах, стадионах, возле пожаро- и взрывоопасных объектов, нефте- и газопроводов, железных дорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог, во время митингов, шествий, демонстраций и иных подобных мероприятий, на территориях культурных объектов, памятников архитектуры, заповедников и национальных парков", - сказал собеседник агентства. Площадки для запуска пиротехники спасатели рекомендуют выбирать как можно дальше от деревянных домов, беседок, гаражей, заборов, а также линий электропередачи. После запуска пиротехники необходимо отойти примерно на 20 метров от пусковой площадки и с наветренной стороны. Зрителям следует находиться не ближе 35-50 метров и тоже обязательно с наветренной стороны. В ведомстве добавили, что по окончании залпов нужно подождать несколько минут и убедиться в том, что запуски фейерверков завершились.

https://ria.ru/20221222/salyuty-1840403783.html

https://ria.ru/20221220/prazdnik-1839964805.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)