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В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки - РИА Новости, 30.12.2022
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В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки
В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки - РИА Новости, 30.12.2022
В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки
Использовать пиротехнику строго запрещается на балконах, лоджиях, крышах, стадионах, возле пожаро- и взрывоопасных объектов, нефте- и газопроводов, железных... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T02:55
2022-12-30T02:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Использовать пиротехнику строго запрещается на балконах, лоджиях, крышах, стадионах, возле пожаро- и взрывоопасных объектов, нефте- и газопроводов, железных дорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог, во время митингов, шествий, демонстраций и иных подобных мероприятий, на территориях культурных объектов, памятников архитектуры, заповедников и национальных парков", - сказал собеседник агентства. Площадки для запуска пиротехники спасатели рекомендуют выбирать как можно дальше от деревянных домов, беседок, гаражей, заборов, а также линий электропередачи. После запуска пиротехники необходимо отойти примерно на 20 метров от пусковой площадки и с наветренной стороны. Зрителям следует находиться не ближе 35-50 метров и тоже обязательно с наветренной стороны. В ведомстве добавили, что по окончании залпов нужно подождать несколько минут и убедиться в том, что запуски фейерверков завершились.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:55 30.12.2022
 
В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки

МЧС: нельзя использовать фейерверки на балконах, крышах и возле взрывоопасных объектов

© Depositphotos.com / Maren WinterЛюди запускают фейерверки-фонтаны
Люди запускают фейерверки-фонтаны - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Depositphotos.com / Maren Winter
Люди запускают фейерверки-фонтаны. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Использовать пиротехнику строго запрещается на балконах, лоджиях, крышах, стадионах, возле пожаро- и взрывоопасных объектов, нефте- и газопроводов, железных дорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог, во время митингов, шествий, демонстраций и иных подобных мероприятий, на территориях культурных объектов, памятников архитектуры, заповедников и национальных парков", - сказал собеседник агентства.
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Площадки для запуска пиротехники спасатели рекомендуют выбирать как можно дальше от деревянных домов, беседок, гаражей, заборов, а также линий электропередачи.
"Перед тем как поджечь фитиль, следует прочно закрепить изделие на поверхности и точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы", - отметили в главке.
После запуска пиротехники необходимо отойти примерно на 20 метров от пусковой площадки и с наветренной стороны. Зрителям следует находиться не ближе 35-50 метров и тоже обязательно с наветренной стороны.
В ведомстве добавили, что по окончании залпов нужно подождать несколько минут и убедиться в том, что запуски фейерверков завершились.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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