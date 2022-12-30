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В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/mariupol-1842424519.html
В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей
В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей - РИА Новости, 30.12.2022
В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей
В Мариуполе после отхода из города украинских военных нашли несколько тысяч убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:43
2022-12-30T13:09
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
мариуполь
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Мариуполе после отхода из города украинских военных нашли несколько тысяч убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.По оценке следствия, во время работы гуманитарных коридоров через сектор А — ВСУ поделили Мариуполь на несколько таких участков — бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации."Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения", — отметили в СК.Следователи предложили создать ДНК-базу погибших мариупольцев из-за сложностей в установлении их личностей.Против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников возбудили уголовное дело по факту военных преступлений в городе.Вооруженные силы взяли Мариуполь под контроль в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что двадцать процентов жилого фонда не подлежат восстановлению. Во время боевых действий российская армия открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и подконтрольных Киеву территорий, но украинские военные срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221229/mariupol-1842286047.html
https://realty.ria.ru/20221223/mariupol-1840888586.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, валерий залужный, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Владимир Путин
11:43 30.12.2022 (обновлено: 13:09 30.12.2022)
 
В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей

СК: в Мариуполе после освобождения нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Мариуполе после отхода из города украинских военных нашли несколько тысяч убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.

"Так, только в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч", — рассказали в ведомстве.

По оценке следствия, во время работы гуманитарных коридоров через сектор А — ВСУ поделили Мариуполь на несколько таких участков — бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации.
"Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения", — отметили в СК.
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Против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников возбудили уголовное дело по факту военных преступлений в городе.
Вооруженные силы взяли Мариуполь под контроль в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что двадцать процентов жилого фонда не подлежат восстановлению.
Во время боевых действий российская армия открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и подконтрольных Киеву территорий, но украинские военные срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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