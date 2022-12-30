https://ria.ru/20221230/mariupol-1842424519.html

В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей

В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей - РИА Новости, 30.12.2022

В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей

В Мариуполе после отхода из города украинских военных нашли несколько тысяч убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:43

2022-12-30T11:43

2022-12-30T13:09

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

мариуполь

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Мариуполе после отхода из города украинских военных нашли несколько тысяч убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.По оценке следствия, во время работы гуманитарных коридоров через сектор А — ВСУ поделили Мариуполь на несколько таких участков — бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации."Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения", — отметили в СК.Следователи предложили создать ДНК-базу погибших мариупольцев из-за сложностей в установлении их личностей.Против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников возбудили уголовное дело по факту военных преступлений в городе.Вооруженные силы взяли Мариуполь под контроль в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что двадцать процентов жилого фонда не подлежат восстановлению. Во время боевых действий российская армия открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и подконтрольных Киеву территорий, но украинские военные срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221229/mariupol-1842286047.html

https://realty.ria.ru/20221223/mariupol-1840888586.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, валерий залужный, владимир путин