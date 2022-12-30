https://ria.ru/20221230/lnr-1842457556.html

Главу ЛНР будут избирать парламентарии

Главу ЛНР будут избирать парламентарии - РИА Новости, 30.12.2022

Главу ЛНР будут избирать парламентарии

Глава Луганской народной республики избирается на эту должность сроком на 5 лет депутатами парламента, говорится в тексте новой конституции ЛНР, опубликованной... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:34

2022-12-30T13:34

2022-12-30T13:34

политика

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 30 дек – РИА Новости. Глава Луганской народной республики избирается на эту должность сроком на 5 лет депутатами парламента, говорится в тексте новой конституции ЛНР, опубликованной в пятницу. Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституцию республики. "Глава Луганской народной республики избирается депутатами Народного совета Луганской народной республики в соответствии с 27 федеральным законом, настоящей Конституцией и законом Луганской народной республики", - говорится в документе. В тексте указывается, что глава ЛНР избирается сроком на пять лет. Главой ЛНР может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет. "Законом Луганской народной республики об определении порядка избрания главы Луганской народной республики может быть предусмотрено, что голосование депутатов Народного совета Луганской народной республики по избранию главы Луганской народной республики является тайным", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842407931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, луганская народная республика, россия