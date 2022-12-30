Рейтинг@Mail.ru
Главу ЛНР будут избирать парламентарии - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/lnr-1842457556.html
Главу ЛНР будут избирать парламентарии
Главу ЛНР будут избирать парламентарии - РИА Новости, 30.12.2022
Главу ЛНР будут избирать парламентарии
Глава Луганской народной республики избирается на эту должность сроком на 5 лет депутатами парламента, говорится в тексте новой конституции ЛНР, опубликованной... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:34
2022-12-30T13:34
политика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818780002_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2972025d5bd5435aaef9a8307702311.jpg
ЛУГАНСК, 30 дек – РИА Новости. Глава Луганской народной республики избирается на эту должность сроком на 5 лет депутатами парламента, говорится в тексте новой конституции ЛНР, опубликованной в пятницу. Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституцию республики. "Глава Луганской народной республики избирается депутатами Народного совета Луганской народной республики в соответствии с 27 федеральным законом, настоящей Конституцией и законом Луганской народной республики", - говорится в документе. В тексте указывается, что глава ЛНР избирается сроком на пять лет. Главой ЛНР может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет. "Законом Луганской народной республики об определении порядка избрания главы Луганской народной республики может быть предусмотрено, что голосование депутатов Народного совета Луганской народной республики по избранию главы Луганской народной республики является тайным", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221230/konstitutsiya-1842407931.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818780002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cd07fae9b8761355716c4ac5f0b0001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, луганская народная республика, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Россия
13:34 30.12.2022
 
Главу ЛНР будут избирать парламентарии

Глава ЛНР по новой конституции будет избираться на пост голосованием в парламенте

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкБилборд "Луганщина вместе с Россией!"
Билборд Луганщина вместе с Россией! - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Билборд "Луганщина вместе с Россией!" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 дек – РИА Новости. Глава Луганской народной республики избирается на эту должность сроком на 5 лет депутатами парламента, говорится в тексте новой конституции ЛНР, опубликованной в пятницу.
Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституцию республики.
"Глава Луганской народной республики избирается депутатами Народного совета Луганской народной республики в соответствии с 27 федеральным законом, настоящей Конституцией и законом Луганской народной республики", - говорится в документе.
В тексте указывается, что глава ЛНР избирается сроком на пять лет. Главой ЛНР может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет.
"Законом Луганской народной республики об определении порядка избрания главы Луганской народной республики может быть предусмотрено, что голосование депутатов Народного совета Луганской народной республики по избранию главы Луганской народной республики является тайным", - говорится в документе.
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 10:44Специальная военная операция на Украине
Пасечник прокомментировал принятие новой конституции в ЛНР
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала