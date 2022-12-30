https://ria.ru/20221230/lnr-1842457556.html
Главу ЛНР будут избирать парламентарии
Главу ЛНР будут избирать парламентарии - РИА Новости, 30.12.2022
Главу ЛНР будут избирать парламентарии
Глава Луганской народной республики избирается на эту должность сроком на 5 лет депутатами парламента, говорится в тексте новой конституции ЛНР, опубликованной... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:34
2022-12-30T13:34
2022-12-30T13:34
политика
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 30 дек – РИА Новости. Глава Луганской народной республики избирается на эту должность сроком на 5 лет депутатами парламента, говорится в тексте новой конституции ЛНР, опубликованной в пятницу. Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституцию республики. "Глава Луганской народной республики избирается депутатами Народного совета Луганской народной республики в соответствии с 27 федеральным законом, настоящей Конституцией и законом Луганской народной республики", - говорится в документе. В тексте указывается, что глава ЛНР избирается сроком на пять лет. Главой ЛНР может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет. "Законом Луганской народной республики об определении порядка избрания главы Луганской народной республики может быть предусмотрено, что голосование депутатов Народного совета Луганской народной республики по избранию главы Луганской народной республики является тайным", - говорится в документе.
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РИА Новости
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политика, луганская народная республика, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Россия
Главу ЛНР будут избирать парламентарии
Глава ЛНР по новой конституции будет избираться на пост голосованием в парламенте
ЛУГАНСК, 30 дек – РИА Новости. Глава Луганской народной республики избирается на эту должность сроком на 5 лет депутатами парламента, говорится в тексте новой конституции ЛНР, опубликованной в пятницу.
Парламент ЛНР в пятницу единогласно принял новую конституцию республики.
"Глава Луганской народной республики избирается депутатами Народного совета Луганской народной республики в соответствии с 27 федеральным законом, настоящей Конституцией и законом Луганской народной республики", - говорится в документе.
В тексте указывается, что глава ЛНР избирается сроком на пять лет. Главой ЛНР может быть избран гражданин РФ
, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет.
"Законом Луганской народной республики об определении порядка избрания главы Луганской народной республики может быть предусмотрено, что голосование депутатов Народного совета Луганской народной республики по избранию главы Луганской народной республики является тайным", - говорится в документе.