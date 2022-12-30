https://ria.ru/20221230/lnr-1842384240.html

Источник: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России

Источник: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России - РИА Новости, 30.12.2022

Источник: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России

Российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жительницу освобожденного Сватово, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T07:07

2022-12-30T07:07

2022-12-30T09:44

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сватово

киев

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784847987_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_2df435659c07e01629890d522efc6099.jpg

ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жительницу освобожденного Сватово, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении российских военных и техники, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. По его словам, ВСУ могли воспользоваться данными, переданными злоумышленницей, также и для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово. Ситуация на этом направлении направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на участке, обладающем стратегически важным значением, поскольку он открывает пути к нескольким населенным пунктам республики.

https://ria.ru/20221230/vsu-1842371122.html

луганская народная республика

сватово

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, сватово, киев, вооруженные силы рф