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Источник: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/lnr-1842384240.html
Источник: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России
Источник: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России - РИА Новости, 30.12.2022
Источник: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России
Российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жительницу освобожденного Сватово, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T07:07
2022-12-30T09:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
киев
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жительницу освобожденного Сватово, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении российских военных и техники, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. По его словам, ВСУ могли воспользоваться данными, переданными злоумышленницей, также и для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово. Ситуация на этом направлении направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на участке, обладающем стратегически важным значением, поскольку он открывает пути к нескольким населенным пунктам республики.
https://ria.ru/20221230/vsu-1842371122.html
луганская народная республика
сватово
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луганская народная республика, сватово, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Киев, Вооруженные силы РФ
07:07 30.12.2022 (обновлено: 09:44 30.12.2022)
 
Источник: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России

В ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении ВС России

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Центра специального назначения ФСБ
Бойцы Центра специального назначения ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Центра специального назначения ФСБ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жительницу освобожденного Сватово, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении российских военных и техники, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.

"Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал источник.

По его словам, ВСУ могли воспользоваться данными, переданными злоумышленницей, также и для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово.
Ситуация на этом направлении направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на участке, обладающем стратегически важным значением, поскольку он открывает пути к нескольким населенным пунктам республики.
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