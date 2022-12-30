https://ria.ru/20221230/layner-1842387624.html
В Минпромторге назвали дату запуска серийного производства лайнеров МС-21
В Минпромторге назвали дату запуска серийного производства лайнеров МС-21 - РИА Новости, 30.12.2022
В Минпромторге назвали дату запуска серийного производства лайнеров МС-21
Серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнётся в 2025 году, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:11
2022-12-30T08:11
2022-12-30T08:11
экономика
денис мантуров
юрий слюсарь
россия
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнётся в 2025 году, заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Уже с 2025 года мы будем производить этот самолёт серийно и поставлять его потребителям", - отметил Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24", рассказывая об МС-21. Накануне МС-21 с отечественным двигателем и крылом получил документированное одобрение от Росавиации, что подтверждает успешную замену ключевых элементов воздушного судна на российские. А по словам гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, первые шесть самолётов планируется поставить авиакомпании "Россия" в конце 2024 года. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
https://ria.ru/20221227/samolet-1841680292.html
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экономика, денис мантуров, юрий слюсарь , россия, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21
Экономика, Денис Мантуров, Юрий Слюсарь , Россия, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21
В Минпромторге назвали дату запуска серийного производства лайнеров МС-21
Мантуров: серийное производство российского лайнера МС-21 начнётся в 2025 году