https://ria.ru/20221230/kvota-1842572071.html

Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна

Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна - РИА Новости, 30.12.2022

Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна

Правительство Российской Федерации утвердило экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 миллиона тонн, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T23:58

2022-12-30T23:58

2022-12-30T23:58

экономика

дмитрий патрушев

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Российской Федерации утвердило экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 миллиона тонн, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2023 года (включительно) определить в объеме 25,5 миллиона тонн", - говорится в тексте постановления. В середине декабря министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что экспортная квота с 15 февраля 2023 года до конца текущего экспортного сезона (до 30 июня 2023 года) утверждена в размере 25,5 миллиона тонн, в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Одним из инструментов, регулирующих поставки из РФ зерновых культур, является квота на их экспорт, которая была введена в феврале 2021 года в рамках мер правительства по сдерживанию роста цен на продукты. Квота распределяется между экспортерами на основании объемов поставок в первую половину сезона. Объем тарифной квоты на экспорт из РФ с 15 февраля по 30 июня 2022 года за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составлял 8 миллионов тонн, на вывоз ржи, ячменя и кукурузы - 3 миллиона тонн.

https://ria.ru/20221230/plan-1842533410.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, дмитрий патрушев, россия, евразийский экономический союз