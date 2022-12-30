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Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна - РИА Новости, 30.12.2022
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Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна
Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна - РИА Новости, 30.12.2022
Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна
Правительство Российской Федерации утвердило экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 миллиона тонн, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T23:58
2022-12-30T23:58
экономика
дмитрий патрушев
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Российской Федерации утвердило экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 миллиона тонн, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2023 года (включительно) определить в объеме 25,5 миллиона тонн", - говорится в тексте постановления. В середине декабря министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что экспортная квота с 15 февраля 2023 года до конца текущего экспортного сезона (до 30 июня 2023 года) утверждена в размере 25,5 миллиона тонн, в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Одним из инструментов, регулирующих поставки из РФ зерновых культур, является квота на их экспорт, которая была введена в феврале 2021 года в рамках мер правительства по сдерживанию роста цен на продукты. Квота распределяется между экспортерами на основании объемов поставок в первую половину сезона. Объем тарифной квоты на экспорт из РФ с 15 февраля по 30 июня 2022 года за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составлял 8 миллионов тонн, на вывоз ржи, ячменя и кукурузы - 3 миллиона тонн.
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экономика, дмитрий патрушев, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Дмитрий Патрушев, Россия, Евразийский экономический союз
23:58 30.12.2022
 
Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна

Правительство утвердило экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 миллиона тонн

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Российской Федерации утвердило экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 миллиона тонн, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2023 года (включительно) определить в объеме 25,5 миллиона тонн", - говорится в тексте постановления.
В середине декабря министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что экспортная квота с 15 февраля 2023 года до конца текущего экспортного сезона (до 30 июня 2023 года) утверждена в размере 25,5 миллиона тонн, в два с половиной раза больше, чем годом ранее.
Одним из инструментов, регулирующих поставки из РФ зерновых культур, является квота на их экспорт, которая была введена в феврале 2021 года в рамках мер правительства по сдерживанию роста цен на продукты. Квота распределяется между экспортерами на основании объемов поставок в первую половину сезона. Объем тарифной квоты на экспорт из РФ с 15 февраля по 30 июня 2022 года за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составлял 8 миллионов тонн, на вывоз ржи, ячменя и кукурузы - 3 миллиона тонн.
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ЭкономикаДмитрий ПатрушевРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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