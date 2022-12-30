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Официальный курс доллара с 31 декабря составил 70,34 рубля
Официальный курс доллара с 31 декабря составил 70,34 рубля - РИА Новости, 30.12.2022
Официальный курс доллара с 31 декабря составил 70,34 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,6403 рубля - до 70,3375 рубля, курс юаня - на 23,57 копейки, до 9,89492 рубля,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:24
2022-12-30T16:24
2022-12-30T16:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,6403 рубля - до 70,3375 рубля, курс юаня - на 23,57 копейки, до 9,89492 рубля, курс евро - на 42,12 копейки, до 75,6553 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Курс рубля, Курс доллара
Официальный курс доллара с 31 декабря составил 70,34 рубля
Официальный курс доллара с 31 декабря составил 70,34 рубля, евро — 75,66 рубля