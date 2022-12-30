https://ria.ru/20221230/kurs-1842496509.html
Курс доллара опускался ниже 69 рублей
Курс доллара опускался ниже 69 рублей - РИА Новости, 30.12.2022
Курс доллара опускался ниже 69 рублей
Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар уже борется за психологический уровень поддержки 69 рублей, выше которого он на... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:46
2022-12-30T15:46
2022-12-30T15:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар уже борется за психологический уровень поддержки 69 рублей, выше которого он на время закреплялся на этой неделе, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.49 мск падает на 2,72 рубля, до 69,46 рубля, евро - на 1,96 рубля, до 74,04 рубля, юань - на 30 копеек, до 9,89 рубля.Минутами ранее доллар дешевел до 68,97 рубля.
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экономика, московская биржа, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Цены на нефть
15:46 30.12.2022 (обновлено: 15:56 30.12.2022)
Курс доллара опускался ниже 69 рублей
Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 69 рублей