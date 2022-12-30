https://ria.ru/20221230/kurs-1842496509.html

Курс доллара опускался ниже 69 рублей

Курс доллара опускался ниже 69 рублей - РИА Новости, 30.12.2022

Курс доллара опускался ниже 69 рублей

Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар уже борется за психологический уровень поддержки 69 рублей, выше которого он на... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:46

2022-12-30T15:46

2022-12-30T15:56

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар уже борется за психологический уровень поддержки 69 рублей, выше которого он на время закреплялся на этой неделе, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.49 мск падает на 2,72 рубля, до 69,46 рубля, евро - на 1,96 рубля, до 74,04 рубля, юань - на 30 копеек, до 9,89 рубля.Минутами ранее доллар дешевел до 68,97 рубля.

https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842117713.html

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экономика, московская биржа, цены на нефть