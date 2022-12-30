https://ria.ru/20221230/kurs-1842477760.html

Курс доллара опустился ниже 70 рублей

Курс доллара опустился ниже 70 рублей - РИА Новости, 30.12.2022

Курс доллара опустился ниже 70 рублей

Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар попытался на этой неделе уйти выше 70 рублей, но возвращается обратно, следует из... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:42

2022-12-30T14:42

2022-12-30T14:52

экономика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар попытался на этой неделе уйти выше 70 рублей, но возвращается обратно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.44 мск падает на 2,32 рубля, до 69,86 рубля, евро - на 1,55 рубля, до 74,45 рубля, юань - на 38 копеек, до 9,81 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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