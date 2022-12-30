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Курс доллара опустился ниже 70 рублей
Курс доллара опустился ниже 70 рублей - РИА Новости, 30.12.2022
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар попытался на этой неделе уйти выше 70 рублей, но возвращается обратно, следует из... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:42
2022-12-30T14:42
2022-12-30T14:52
экономика
курс доллара
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар попытался на этой неделе уйти выше 70 рублей, но возвращается обратно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.44 мск падает на 2,32 рубля, до 69,86 рубля, евро - на 1,55 рубля, до 74,45 рубля, юань - на 38 копеек, до 9,81 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:42 30.12.2022 (обновлено: 14:52 30.12.2022)
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 70 рублей