Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара опустился ниже 70 рублей - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221230/kurs-1842477760.html
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
Курс доллара опустился ниже 70 рублей - РИА Новости, 30.12.2022
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар попытался на этой неделе уйти выше 70 рублей, но возвращается обратно, следует из... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:42
2022-12-30T14:52
экономика
курс доллара
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
московская биржа
россия
курс рубля
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839757974_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_7565c71634b4445c5e09c6ff1ba19f26.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар попытался на этой неделе уйти выше 70 рублей, но возвращается обратно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.44 мск падает на 2,32 рубля, до 69,86 рубля, евро - на 1,55 рубля, до 74,45 рубля, юань - на 38 копеек, до 9,81 рубля.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839757974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f41b82e48ae844906da3fbc10cf3d26a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, курс доллара, доллар, московская биржа, россия, курс рубля, валюта, евро, динамика курсов валют, рубль
Экономика, Курс доллара, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Московская биржа, Россия, Курс рубля, Валюта, евро, Динамика курсов валют, Рубль
14:42 30.12.2022 (обновлено: 14:52 30.12.2022)
 
Курс доллара опустился ниже 70 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 70 рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Курс рубля в последний рабочий день года усиливает рост: в частности, доллар попытался на этой неделе уйти выше 70 рублей, но возвращается обратно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.44 мск падает на 2,32 рубля, до 69,86 рубля, евро - на 1,55 рубля, до 74,45 рубля, юань - на 38 копеек, до 9,81 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс доллараДолларМосковская биржаРоссияКурс рубляВалютаевроДинамика курсов валютРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала