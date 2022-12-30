https://ria.ru/20221230/kreslo-1842542769.html

В Сибири оштрафовали водителя, буксировавшего кресло с пассажиром

В Сибири оштрафовали водителя, буксировавшего кресло с пассажиром - РИА Новости, 30.12.2022

В Сибири оштрафовали водителя, буксировавшего кресло с пассажиром

Полицейские в Новосибирской области установили участников ночной поездки, где машина буксировала кресло с находящимся в нем мужчиной, водителю придется оплатить РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:54

2022-12-30T18:54

2022-12-30T18:54

новосибирская область

авто

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области установили участников ночной поездки, где машина буксировала кресло с находящимся в нем мужчиной, водителю придется оплатить большой штраф по нескольким административным статьям, сообщает ГУМВД по региону. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором сибиряк едет по Ордынской трассе в домашнем кресле, привязанном в качестве прицепа за автомобиль ВАЗ. При этом навстречу машине проезжают грузовые автомобили. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. "В ходе разбирательства сначала был установлен пассажир, а затем и 19-летний водитель автомобиля - житель одного из сел Новосибирской области. За нарушение правил перевозки пассажиров водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП. Кроме того, было установлено, что водитель управлял транспортным средством, не имея на то права управления, за что также был привлечен к ответственности", - рассказали в главке МВД. В полиции пояснили, что раньше за вождение без прав молодой человек уже попадал в поле зрения автоинспекторов, однако штрафы вовремя не оплачивал, вследствие чего на него были составлены новые протоколы. "Теперь за все правонарушения в области безопасности дорожного движения водителю необходимо будет оплатить штрафы в соответствии со статьями 20.25, части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), части 2 статьи 12.23 (нарушение правил перевозки людей) и части 2 статьи 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП РФ на общую сумму 77 тысяч 800 рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220211/vanna-1772344432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новосибирская область, авто, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)