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В Сибири оштрафовали водителя, буксировавшего кресло с пассажиром - РИА Новости, 30.12.2022
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В Сибири оштрафовали водителя, буксировавшего кресло с пассажиром
В Сибири оштрафовали водителя, буксировавшего кресло с пассажиром - РИА Новости, 30.12.2022
В Сибири оштрафовали водителя, буксировавшего кресло с пассажиром
Полицейские в Новосибирской области установили участников ночной поездки, где машина буксировала кресло с находящимся в нем мужчиной, водителю придется оплатить РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:54
2022-12-30T18:54
новосибирская область
авто
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области установили участников ночной поездки, где машина буксировала кресло с находящимся в нем мужчиной, водителю придется оплатить большой штраф по нескольким административным статьям, сообщает ГУМВД по региону. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором сибиряк едет по Ордынской трассе в домашнем кресле, привязанном в качестве прицепа за автомобиль ВАЗ. При этом навстречу машине проезжают грузовые автомобили. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. "В ходе разбирательства сначала был установлен пассажир, а затем и 19-летний водитель автомобиля - житель одного из сел Новосибирской области. За нарушение правил перевозки пассажиров водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП. Кроме того, было установлено, что водитель управлял транспортным средством, не имея на то права управления, за что также был привлечен к ответственности", - рассказали в главке МВД. В полиции пояснили, что раньше за вождение без прав молодой человек уже попадал в поле зрения автоинспекторов, однако штрафы вовремя не оплачивал, вследствие чего на него были составлены новые протоколы. "Теперь за все правонарушения в области безопасности дорожного движения водителю необходимо будет оплатить штрафы в соответствии со статьями 20.25, части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), части 2 статьи 12.23 (нарушение правил перевозки людей) и части 2 статьи 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП РФ на общую сумму 77 тысяч 800 рублей", - говорится в сообщении.
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новосибирская область, авто, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Новосибирская область, Авто, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
18:54 30.12.2022
 
В Сибири оштрафовали водителя, буксировавшего кресло с пассажиром

В Новосибирской области оштрафовали водителя, буксировавшего кресло с пассажиром

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области установили участников ночной поездки, где машина буксировала кресло с находящимся в нем мужчиной, водителю придется оплатить большой штраф по нескольким административным статьям, сообщает ГУМВД по региону.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором сибиряк едет по Ордынской трассе в домашнем кресле, привязанном в качестве прицепа за автомобиль ВАЗ. При этом навстречу машине проезжают грузовые автомобили. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
"В ходе разбирательства сначала был установлен пассажир, а затем и 19-летний водитель автомобиля - житель одного из сел Новосибирской области. За нарушение правил перевозки пассажиров водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП. Кроме того, было установлено, что водитель управлял транспортным средством, не имея на то права управления, за что также был привлечен к ответственности", - рассказали в главке МВД.
В полиции пояснили, что раньше за вождение без прав молодой человек уже попадал в поле зрения автоинспекторов, однако штрафы вовремя не оплачивал, вследствие чего на него были составлены новые протоколы.
"Теперь за все правонарушения в области безопасности дорожного движения водителю необходимо будет оплатить штрафы в соответствии со статьями 20.25, части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), части 2 статьи 12.23 (нарушение правил перевозки людей) и части 2 статьи 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП РФ на общую сумму 77 тысяч 800 рублей", - говорится в сообщении.
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