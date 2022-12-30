https://ria.ru/20221230/kran-1842548154.html

В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли

В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли - РИА Новости, 30.12.2022

В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли

Строительный кран опрокинулся в турецком Измире, по предварительным данным, погибли пять человек, передал телеканал NTV. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:23

2022-12-30T19:23

2022-12-30T19:23

измир

турция

происшествия

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АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Строительный кран опрокинулся в турецком Измире, по предварительным данным, погибли пять человек, передал телеканал NTV. "По предварительным данным, 5 человек погибли после опрокидывания строительного крана в районе Борнова в Измире",- передал телеканал.

https://ria.ru/20221205/stambul-1836378049.html

измир

турция

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измир, турция, происшествия