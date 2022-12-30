Рейтинг@Mail.ru
В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/kran-1842548154.html
В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли
В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли - РИА Новости, 30.12.2022
В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли
Строительный кран опрокинулся в турецком Измире, по предварительным данным, погибли пять человек, передал телеканал NTV. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:23
2022-12-30T19:23
измир
турция
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842548395_0:523:888:1023_1920x0_80_0_0_414ab0a10770f186ca99fa502710cf08.jpg
АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Строительный кран опрокинулся в турецком Измире, по предварительным данным, погибли пять человек, передал телеканал NTV. "По предварительным данным, 5 человек погибли после опрокидывания строительного крана в районе Борнова в Измире",- передал телеканал.
https://ria.ru/20221205/stambul-1836378049.html
измир
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842548395_0:470:888:1136_1920x0_80_0_0_cdcfa8630e1115abba72e8ddef840e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
измир, турция, происшествия
Измир, Турция, Происшествия
19:23 30.12.2022
 
В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли

В турецком Измире при опрокидывании строительного крана погибли пять человек

© Фото очевидцаНа месте падения строительного крана в Измире, Турция
На месте падения строительного крана в Измире, Турция
© Фото очевидца
На месте падения строительного крана в Измире, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Строительный кран опрокинулся в турецком Измире, по предварительным данным, погибли пять человек, передал телеканал NTV.
"По предварительным данным, 5 человек погибли после опрокидывания строительного крана в районе Борнова в Измире",- передал телеканал.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 12:47
Число пострадавших в ДТП с трамваем в Стамбуле выросло до 33 человек
 
ИзмирТурцияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала