https://ria.ru/20221230/kran-1842548154.html
В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли
В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли - РИА Новости, 30.12.2022
В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли
Строительный кран опрокинулся в турецком Измире, по предварительным данным, погибли пять человек, передал телеканал NTV. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:23
2022-12-30T19:23
2022-12-30T19:23
измир
турция
происшествия
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АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Строительный кран опрокинулся в турецком Измире, по предварительным данным, погибли пять человек, передал телеканал NTV. "По предварительным данным, 5 человек погибли после опрокидывания строительного крана в районе Борнова в Измире",- передал телеканал.
https://ria.ru/20221205/stambul-1836378049.html
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измир, турция, происшествия
Измир, Турция, Происшествия
В Измире опрокинулся строительный кран, пять человек погибли
В турецком Измире при опрокидывании строительного крана погибли пять человек