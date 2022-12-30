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МИД прокомментировал ситуацию с разблокировкой Лачинского коридора - РИА Новости, 30.12.2022
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МИД прокомментировал ситуацию с разблокировкой Лачинского коридора
МИД прокомментировал ситуацию с разблокировкой Лачинского коридора - РИА Новости, 30.12.2022
МИД прокомментировал ситуацию с разблокировкой Лачинского коридора
Российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов, говорится в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:18
2022-12-30T16:18
в мире
мария захарова
россия
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "Выражаем озабоченность отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ. Захарова отметила, что российская сторона, "в частности, руководство Российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования данной ситуации". "Подчеркиваем, что именно российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания, что было отмечено лидерами России, Азербайджана и Армении на саммите 31 октября этого года в Сочи. Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации", - указывается в документе. В российском МИД призвали Баку и Ереван к неукоснительному соблюдению всех положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. "Отмечаем, что Лачинский коридор должен быть использован только для целей, обозначенных в данном документе. Рассчитываем, что стороны придут к договоренностям, касающимся вопроса разработки рудных месторождений в регионе", - добавила официальный представитель российского МИД. "Выступаем за всестороннюю реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и налаживание контактов между общественными деятелями, экспертами и парламентариями двух стран", - заключила она. Дорога через Лачинский коридор - единственный путь, связывающий Карабах с Арменией. Согласно договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в Карабахе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный в регионе на срок пять лет.
https://ria.ru/20221229/karabakh-1842172875.html
https://ria.ru/20221227/davlenie-1841710477.html
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в мире, мария захарова, россия, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Россия, Армения, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:18 30.12.2022
 
МИД прокомментировал ситуацию с разблокировкой Лачинского коридора

Захарова: Россия озабочена отсутствием прогресса по разблокировке Лачинского коридора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Выражаем озабоченность отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
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Захарова отметила, что российская сторона, "в частности, руководство Российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования данной ситуации".
"Подчеркиваем, что именно российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания, что было отмечено лидерами России, Азербайджана и Армении на саммите 31 октября этого года в Сочи. Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации", - указывается в документе.
В российском МИД призвали Баку и Ереван к неукоснительному соблюдению всех положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.
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"Отмечаем, что Лачинский коридор должен быть использован только для целей, обозначенных в данном документе. Рассчитываем, что стороны придут к договоренностям, касающимся вопроса разработки рудных месторождений в регионе", - добавила официальный представитель российского МИД.
"Выступаем за всестороннюю реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и налаживание контактов между общественными деятелями, экспертами и парламентариями двух стран", - заключила она.
Дорога через Лачинский коридор - единственный путь, связывающий Карабах с Арменией. Согласно договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в Карабахе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный в регионе на срок пять лет.
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В миреМария ЗахароваРоссияАрменияАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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