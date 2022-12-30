https://ria.ru/20221230/koridor-1842506969.html

МИД прокомментировал ситуацию с разблокировкой Лачинского коридора

МИД прокомментировал ситуацию с разблокировкой Лачинского коридора - РИА Новости, 30.12.2022

МИД прокомментировал ситуацию с разблокировкой Лачинского коридора

Российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов, говорится в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:18

2022-12-30T16:18

2022-12-30T16:18

в мире

мария захарова

россия

армения

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "Выражаем озабоченность отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ. Захарова отметила, что российская сторона, "в частности, руководство Российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования данной ситуации". "Подчеркиваем, что именно российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания, что было отмечено лидерами России, Азербайджана и Армении на саммите 31 октября этого года в Сочи. Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации", - указывается в документе. В российском МИД призвали Баку и Ереван к неукоснительному соблюдению всех положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. "Отмечаем, что Лачинский коридор должен быть использован только для целей, обозначенных в данном документе. Рассчитываем, что стороны придут к договоренностям, касающимся вопроса разработки рудных месторождений в регионе", - добавила официальный представитель российского МИД. "Выступаем за всестороннюю реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и налаживание контактов между общественными деятелями, экспертами и парламентариями двух стран", - заключила она. Дорога через Лачинский коридор - единственный путь, связывающий Карабах с Арменией. Согласно договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в Карабахе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный в регионе на срок пять лет.

https://ria.ru/20221229/karabakh-1842172875.html

https://ria.ru/20221227/davlenie-1841710477.html

https://ria.ru/20221221/karabakh-1840139198.html

россия

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мария захарова, россия, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)