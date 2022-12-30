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Российские военные уничтожили колонну украинской техники в ДНР
Российские военные уничтожили колонну украинской техники в ДНР - РИА Новости, 30.12.2022
Российские военные уничтожили колонну украинской техники в ДНР
Артиллеристы Западного военного округа поразили колонну украинских войск из орудия "Гиацинт-Б", передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:46
2022-12-30T12:46
2022-12-30T13:10
специальная военная операция на украине
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 дек — РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа поразили колонну украинских войск из орудия "Гиацинт-Б", передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой военных в Донецкой Народной Республике. "Один, два автомобиля спускаются на юг. Основная колонна стоит", — доложила разведка об обнаружении цели. После этого артиллеристы произвели выстрел из орудия калибра 152 миллиметра и сразу попали в цель. После выстрела военнослужащие сменили позиции, чтобы уйти от возможного ответного удара.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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Работа артиллеристов Западного военного округа в ДНР
Артиллеристы Западного военного округа уничтожили колонну украинской техники в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости
2022-12-30T12:46
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PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, украина, россия, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Безопасность, В мире
12:46 30.12.2022 (обновлено: 13:10 30.12.2022)
Российские военные уничтожили колонну украинской техники в ДНР
Артиллеристы Западного военного округа уничтожили колонну украинской техники в ДНР