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Российские военные уничтожили колонну украинской техники в ДНР

Российские военные уничтожили колонну украинской техники в ДНР - РИА Новости, 30.12.2022

Российские военные уничтожили колонну украинской техники в ДНР

Артиллеристы Западного военного округа поразили колонну украинских войск из орудия "Гиацинт-Б", передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:46

2022-12-30T12:46

2022-12-30T13:10

специальная военная операция на украине

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 дек — РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа поразили колонну украинских войск из орудия "Гиацинт-Б", передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой военных в Донецкой Народной Республике. "Один, два автомобиля спускаются на юг. Основная колонна стоит", — доложила разведка об обнаружении цели. После этого артиллеристы произвели выстрел из орудия калибра 152 миллиметра и сразу попали в цель. После выстрела военнослужащие сменили позиции, чтобы уйти от возможного ответного удара.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

донецкая народная республика

украина

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Работа артиллеристов Западного военного округа в ДНР Артиллеристы Западного военного округа уничтожили колонну украинской техники в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости 2022-12-30T12:46 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, украина, россия, безопасность, в мире