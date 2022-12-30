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В Киеве сообщили о повреждении административного здания в одном из районов - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/kiev-1842399408.html
В Киеве сообщили о повреждении административного здания в одном из районов
В Киеве сообщили о повреждении административного здания в одном из районов - РИА Новости, 30.12.2022
В Киеве сообщили о повреждении административного здания в одном из районов
Административное здание частично повреждено в Голосеевском районе Киева, сообщил в пятницу глава городской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:01
2022-12-30T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
киевская область
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Административное здание частично повреждено в Голосеевском районе Киева, сообщил в пятницу глава городской военной администрации Сергей Попко. В ночь на пятницу в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Враг продолжает совершать массированные воздушные нападения на столицу Украины. Один из барражирующих боеприпасов... попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено... Все данные уточняются", - написал Попко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, киев, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область
10:01 30.12.2022 (обновлено: 10:05 30.12.2022)
 
В Киеве сообщили о повреждении административного здания в одном из районов

Глава ГВА Киева Попков заявил о повреждении административного здания в Голосеевском районе

© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : ДСНС України
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Административное здание частично повреждено в Голосеевском районе Киева, сообщил в пятницу глава городской военной администрации Сергей Попко.
В ночь на пятницу в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
"Враг продолжает совершать массированные воздушные нападения на столицу Украины. Один из барражирующих боеприпасов... попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено... Все данные уточняются", - написал Попко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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