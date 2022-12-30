https://ria.ru/20221230/kiev-1842399408.html

В Киеве сообщили о повреждении административного здания в одном из районов

В Киеве сообщили о повреждении административного здания в одном из районов - РИА Новости, 30.12.2022

В Киеве сообщили о повреждении административного здания в одном из районов

Административное здание частично повреждено в Голосеевском районе Киева, сообщил в пятницу глава городской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:01

2022-12-30T10:01

2022-12-30T10:05

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Административное здание частично повреждено в Голосеевском районе Киева, сообщил в пятницу глава городской военной администрации Сергей Попко. В ночь на пятницу в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Враг продолжает совершать массированные воздушные нападения на столицу Украины. Один из барражирующих боеприпасов... попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено... Все данные уточняются", - написал Попко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, киевская область