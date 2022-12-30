https://ria.ru/20221230/kiev-1842376397.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T03:39
2022-12-30T03:39
2022-12-30T03:39
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. Согласно карте, тревога объявлена также в Черкасской и Кировоградской областях страны.
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киев, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу