Польша обвинила "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма
Польские спецслужбы обвинили "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 дек – РИА Новости. Польские спецслужбы обвинили "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма (нижней палаты парламента) республики в ответ на признание России "государством-спонсором терроризма".
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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В заявлении пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, опубликованном в пятницу, говорится, что недавно "команда CSIRT GOV, работающая в Агентстве внутренней безопасности, выявила проблемы с доступностью сайта sejm.gov.pl".
"Анализ данных показал, что недоступность сайта была результатом атаки пророссийской группы NoName057 (16). Эта группа на портале Telegram поставила в качестве одной из своих целей именно веб-сайт cейма", - утверждает Жарин.
По его мнению, хакерская атака стала "ответом на принятие сеймом Польши резолюции о признании России государством-спонсором терроризма".
В середине декабря сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". МИД РФ назвал решение польского сейма недружественным шагом псевдоюридического характера. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, такой шаг Варшавы не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом" и ущербен для самой Польши.
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