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Польша обвинила "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма - РИА Новости, 30.12.2022
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Польша обвинила "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма
Польша обвинила "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма - РИА Новости, 30.12.2022
Польша обвинила "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма
Польские спецслужбы обвинили "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма (нижней палаты парламента) республики в ответ на признание России... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:06
2022-12-30T15:06
в мире
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ВАРШАВА, 30 дек – РИА Новости. Польские спецслужбы обвинили "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма (нижней палаты парламента) республики в ответ на признание России "государством-спонсором терроризма". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В заявлении пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, опубликованном в пятницу, говорится, что недавно "команда CSIRT GOV, работающая в Агентстве внутренней безопасности, выявила проблемы с доступностью сайта sejm.gov.pl". "Анализ данных показал, что недоступность сайта была результатом атаки пророссийской группы NoName057 (16). Эта группа на портале Telegram поставила в качестве одной из своих целей именно веб-сайт cейма", - утверждает Жарин. По его мнению, хакерская атака стала "ответом на принятие сеймом Польши резолюции о признании России государством-спонсором терроризма". В середине декабря сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". МИД РФ назвал решение польского сейма недружественным шагом псевдоюридического характера. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, такой шаг Варшавы не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом" и ущербен для самой Польши.
https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html
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в мире, мария захарова, россия, польша, варшава, telegram
В мире, Мария Захарова, Россия, Польша, Варшава, Telegram
15:06 30.12.2022
 
Польша обвинила "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма

Польские спецслужбы обвинили "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 30 дек – РИА Новости. Польские спецслужбы обвинили "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма (нижней палаты парламента) республики в ответ на признание России "государством-спонсором терроризма".
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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В заявлении пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, опубликованном в пятницу, говорится, что недавно "команда CSIRT GOV, работающая в Агентстве внутренней безопасности, выявила проблемы с доступностью сайта sejm.gov.pl".
"Анализ данных показал, что недоступность сайта была результатом атаки пророссийской группы NoName057 (16). Эта группа на портале Telegram поставила в качестве одной из своих целей именно веб-сайт cейма", - утверждает Жарин.
По его мнению, хакерская атака стала "ответом на принятие сеймом Польши резолюции о признании России государством-спонсором терроризма".
В середине декабря сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". МИД РФ назвал решение польского сейма недружественным шагом псевдоюридического характера. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, такой шаг Варшавы не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом" и ущербен для самой Польши.
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