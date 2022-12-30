https://ria.ru/20221230/khakery-1842484277.html

Польша обвинила "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма

Польша обвинила "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма - РИА Новости, 30.12.2022

Польша обвинила "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма

Польские спецслужбы обвинили "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма (нижней палаты парламента) республики в ответ на признание России... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:06

2022-12-30T15:06

2022-12-30T15:06

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ВАРШАВА, 30 дек – РИА Новости. Польские спецслужбы обвинили "пророссийских хакеров" в атаке на сайт сейма (нижней палаты парламента) республики в ответ на признание России "государством-спонсором терроризма". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В заявлении пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, опубликованном в пятницу, говорится, что недавно "команда CSIRT GOV, работающая в Агентстве внутренней безопасности, выявила проблемы с доступностью сайта sejm.gov.pl". "Анализ данных показал, что недоступность сайта была результатом атаки пророссийской группы NoName057 (16). Эта группа на портале Telegram поставила в качестве одной из своих целей именно веб-сайт cейма", - утверждает Жарин. По его мнению, хакерская атака стала "ответом на принятие сеймом Польши резолюции о признании России государством-спонсором терроризма". В середине декабря сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". МИД РФ назвал решение польского сейма недружественным шагом псевдоюридического характера. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, такой шаг Варшавы не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом" и ущербен для самой Польши.

https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html

https://ria.ru/20221228/suverenitet-1841813376.html

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в мире, мария захарова, россия, польша, варшава, telegram