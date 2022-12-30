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Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадрах правительства - РИА Новости, 30.12.2022
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Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадрах правительства
Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадрах правительства - РИА Новости, 30.12.2022
Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадрах правительства
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о кадровых изменениях в аппарате правительства, новым руководителем аппарата коллегии... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:34
2022-12-30T10:34
политика
михаил мишустин
игорь боровков
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о кадровых изменениях в аппарате правительства, новым руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии стал Богдан Стежка, сообщается на сайте правительства. "Новым заместителем руководителя аппарата правительства – руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России назначен Богдан Стёжка, ранее возглавлявший Департамент по обеспечению деятельности административных органов правительства", - говорится в сообщении. Отмечается, что главой административного департамента назначен Александр Беседа, занимавший должность заместителя директора департамента. Как уточняется, Игорь Боровков снят с должности заместителя руководителя аппарата правительства – руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии в связи с выходом на пенсию. За большой вклад в обеспечение деятельности правительства и многолетнюю безупречную государственную службу его наградили медалью П.А. Столыпина первой степени.
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политика, михаил мишустин, игорь боровков, россия
Политика, Михаил Мишустин, Игорь Боровков, Россия
10:34 30.12.2022
 
Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадрах правительства

Мишустин подписал распоряжения о изменениях в кадрах аппарата правительства России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о кадровых изменениях в аппарате правительства, новым руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии стал Богдан Стежка, сообщается на сайте правительства.
"Новым заместителем руководителя аппарата правительства – руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России назначен Богдан Стёжка, ранее возглавлявший Департамент по обеспечению деятельности административных органов правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главой административного департамента назначен Александр Беседа, занимавший должность заместителя директора департамента.
Как уточняется, Игорь Боровков снят с должности заместителя руководителя аппарата правительства – руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии в связи с выходом на пенсию. За большой вклад в обеспечение деятельности правительства и многолетнюю безупречную государственную службу его наградили медалью П.А. Столыпина первой степени.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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