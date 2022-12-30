https://ria.ru/20221230/kadry-1842406184.html

Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадрах правительства

Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадрах правительства - РИА Новости, 30.12.2022

Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадрах правительства

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о кадровых изменениях в аппарате правительства, новым руководителем аппарата коллегии... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:34

2022-12-30T10:34

2022-12-30T10:34

политика

михаил мишустин

игорь боровков

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о кадровых изменениях в аппарате правительства, новым руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии стал Богдан Стежка, сообщается на сайте правительства. "Новым заместителем руководителя аппарата правительства – руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России назначен Богдан Стёжка, ранее возглавлявший Департамент по обеспечению деятельности административных органов правительства", - говорится в сообщении. Отмечается, что главой административного департамента назначен Александр Беседа, занимавший должность заместителя директора департамента. Как уточняется, Игорь Боровков снят с должности заместителя руководителя аппарата правительства – руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии в связи с выходом на пенсию. За большой вклад в обеспечение деятельности правительства и многолетнюю безупречную государственную службу его наградили медалью П.А. Столыпина первой степени.

https://ria.ru/20221228/rabota-1841931745.html

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политика, михаил мишустин, игорь боровков, россия