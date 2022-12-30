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Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8 - РИА Новости, 30.12.2022
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8
Истребительная авиация России сбила в течение суток украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:19
2022-12-30T13:19
2022-12-30T13:24
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Истребительная авиация России сбила в течение суток украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Дружкова и Яблоновка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221230/iris-t-1842441760.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России
13:19 30.12.2022 (обновлено: 13:24 30.12.2022)
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8
Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и два украинских вертолета Ми-8