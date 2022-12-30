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Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8 - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/istrebiteli-1842454447.html
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8 - РИА Новости, 30.12.2022
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8
Истребительная авиация России сбила в течение суток украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:19
2022-12-30T13:24
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Истребительная авиация России сбила в течение суток украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Дружкова и Яблоновка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221230/iris-t-1842441760.html
россия
украина
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россия, миг-29, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России
13:19 30.12.2022 (обновлено: 13:24 30.12.2022)
 
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и два Ми-8

Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и два украинских вертолета Ми-8

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Истребительная авиация России сбила в течение суток украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Дружкова и Яблоновка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники.
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 12:32Специальная военная операция на Украине
Украине нужны ракеты для системы IRIS-T, заявил Кулеба
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМиГ-29Ми-8 АМТШВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы России
 
 
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