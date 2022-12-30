https://ria.ru/20221230/ispaniya-1842450999.html
Еще одна страна ввела санитарный контроль для прибывающих из Китая
Еще одна страна ввела санитарный контроль для прибывающих из Китая - РИА Новости, 30.12.2022
Еще одна страна ввела санитарный контроль для прибывающих из Китая
Путешественники, прибывшие из Китая в Испанию, должны будут сдать отрицательный тест на COVID-19 или подтверждение о прохождении полной вакцинации против... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:24
2022-12-30T16:24
2022-12-30T16:24
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МАДРИД, 30 дек - РИА Новости. Путешественники, прибывшие из Китая в Испанию, должны будут сдать отрицательный тест на COVID-19 или подтверждение о прохождении полной вакцинации против коронавируса, заявила в пятницу министр здравоохранения Каролина Дариас во время пресс-конференции. "На национальном уровне мы собираемся ввести контроль в аэропортах, требуя, чтобы путешественники, прибывающие из Китая, имели отрицательный теста на COVID-19 или полную вакцинацию", – сказала она. С начала декабря власти Китая постепенно оптимизируют и ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. Меры, в частности, включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни. Кроме того, с 8 января 2023 года стало необязательным ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, чей статус с 8 января китайские власти решили перевести из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в класс "В". На фоне роста числа заболевших в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония, США, Италия обязуют путешественников из Китая сдавать тесты на COVID.
https://ria.ru/20221229/kitay-1842143770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, китай, испания, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Китай, Испания, Коронавирус COVID-19
Еще одна страна ввела санитарный контроль для прибывающих из Китая
Испания ввела санитарный контроль по COVID-19 для прибывающих из КНР
МАДРИД, 30 дек - РИА Новости. Путешественники, прибывшие из Китая в Испанию, должны будут сдать отрицательный тест на COVID-19 или подтверждение о прохождении полной вакцинации против коронавируса, заявила в пятницу министр здравоохранения Каролина Дариас во время пресс-конференции.
"На национальном уровне мы собираемся ввести контроль в аэропортах, требуя, чтобы путешественники, прибывающие из Китая, имели отрицательный теста на COVID-19 или полную вакцинацию", – сказала она.
С начала декабря власти Китая постепенно оптимизируют и ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. Меры, в частности, включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни. Кроме того, с 8 января 2023 года стало необязательным ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай.
Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, чей статус с 8 января китайские власти решили перевести из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в класс "В". На фоне роста числа заболевших в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония
, США
, Италия
обязуют путешественников из Китая сдавать тесты на COVID.