https://ria.ru/20221230/isklyucheniya-1842535670.html

Россия продлит исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей

Россия продлит исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей - РИА Новости, 30.12.2022

Россия продлит исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей

Россия продлит на 2023 год исключение из-под действия специальных экономических мер на ввоз из недружественных стран молочной сыворотки для детских смесей,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:16

2022-12-30T18:16

2022-12-30T18:16

экономика

андрей белоусов

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776492109_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6ce5974750e7e4026e4bb0438320b1de.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия продлит на 2023 год исключение из-под действия специальных экономических мер на ввоз из недружественных стран молочной сыворотки для детских смесей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития. Как указано в сообщении, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол состоявшегося накануне заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. "Принято решение продлить исключение из-под действия специальных экономических мер на 2023 год ввоза из недружественных стран отдельных видов молочной сыворотки (с уровнем деминерализации не менее 90%). С соответствующей инициативой выступил Минсельхоз РФ", - говорится в сообщении министерства. Там также отмечают, что мера будет способствовать бесперебойному обеспечению ингредиентами российских производителей детских сухих молочных смесей и, как следствие, позволит обеспечить стабильные поставки детского питания на внутренний рынок. "Кроме того, поддержана инициатива Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок о продлении срока, действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров. Мера будет действовать в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года и позволит обеспечить ввоз в РФ уже законтрактованных контейнеров, поставка которых будет осуществлена после 1 марта следующего года", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20221228/kompyuter-1841838895.html

https://ria.ru/20221209/tovary-1837645299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, андрей белоусов, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)