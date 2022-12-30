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Россия продлит исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей - РИА Новости, 30.12.2022
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Россия продлит исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей
Россия продлит исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей - РИА Новости, 30.12.2022
Россия продлит исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей
Россия продлит на 2023 год исключение из-под действия специальных экономических мер на ввоз из недружественных стран молочной сыворотки для детских смесей,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:16
2022-12-30T18:16
экономика
андрей белоусов
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия продлит на 2023 год исключение из-под действия специальных экономических мер на ввоз из недружественных стран молочной сыворотки для детских смесей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития. Как указано в сообщении, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол состоявшегося накануне заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. "Принято решение продлить исключение из-под действия специальных экономических мер на 2023 год ввоза из недружественных стран отдельных видов молочной сыворотки (с уровнем деминерализации не менее 90%). С соответствующей инициативой выступил Минсельхоз РФ", - говорится в сообщении министерства. Там также отмечают, что мера будет способствовать бесперебойному обеспечению ингредиентами российских производителей детских сухих молочных смесей и, как следствие, позволит обеспечить стабильные поставки детского питания на внутренний рынок. "Кроме того, поддержана инициатива Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок о продлении срока, действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров. Мера будет действовать в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года и позволит обеспечить ввоз в РФ уже законтрактованных контейнеров, поставка которых будет осуществлена после 1 марта следующего года", - добавили в министерстве.
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экономика, андрей белоусов, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Андрей Белоусов, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
18:16 30.12.2022
 
Россия продлит исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей

Россия продлит на год исключения для ввоза молочной сыворотки для детских смесей

© Pexels / Sarah ChaiКормление ребенка
Кормление ребенка
© Pexels / Sarah Chai
Кормление ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия продлит на 2023 год исключение из-под действия специальных экономических мер на ввоз из недружественных стран молочной сыворотки для детских смесей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития.
Как указано в сообщении, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол состоявшегося накануне заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.
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"Принято решение продлить исключение из-под действия специальных экономических мер на 2023 год ввоза из недружественных стран отдельных видов молочной сыворотки (с уровнем деминерализации не менее 90%). С соответствующей инициативой выступил Минсельхоз РФ", - говорится в сообщении министерства.
Там также отмечают, что мера будет способствовать бесперебойному обеспечению ингредиентами российских производителей детских сухих молочных смесей и, как следствие, позволит обеспечить стабильные поставки детского питания на внутренний рынок.
"Кроме того, поддержана инициатива Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок о продлении срока, действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров. Мера будет действовать в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года и позволит обеспечить ввоз в РФ уже законтрактованных контейнеров, поставка которых будет осуществлена после 1 марта следующего года", - добавили в министерстве.
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ЭкономикаАндрей БелоусовРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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