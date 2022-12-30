https://ria.ru/20221230/iris-t-1842441760.html

Украине нужны ракеты для системы IRIS-T, заявил Кулеба

Украине нужны ракеты для системы IRIS-T, заявил Кулеба - РИА Новости, 30.12.2022

Украине нужны ракеты для системы IRIS-T, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что стране необходимы ракеты для поставленной из Германии системы противовоздушной обороны IRIS-T, поскольку на... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:32

2022-12-30T12:32

2022-12-30T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

кристина ламбрехт

сергей лавров

россия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300798_0:166:1024:742_1920x0_80_0_0_f4979a7d8ad4c3ddd3bab47b02d71c95.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что стране необходимы ракеты для поставленной из Германии системы противовоздушной обороны IRIS-T, поскольку на складах их запасов нет. Как пишет газета Politico, которой Кулеба дал интервью, Украине требуются ракеты для ПВО IRIS-T, поставляемой Германией. "Из-за того, что это совершенно новая система, на складах нет припасов", - заявил Кулеба. Он добавил, что стране также необходимы танки, истребители и артиллерия. Правительство Германии 15 декабря опубликовало список вооружений, которые Берлин передал Киеву, среди них дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T, а также 30 тысяч снарядов калибра 40 мм. В октябре министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объявила о передаче Украине одной из четырех зенитно-ракетных систем IRIS-T. При этом, как заявила глава минобороны, остальные три, обещанные Киеву, будут предоставлены лишь в следующем году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221230/atacms-1842427217.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842246684.html

https://ria.ru/20221227/zapad-1841521306.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий кулеба, кристина ламбрехт, сергей лавров, россия, украина, нато