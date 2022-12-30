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Украине нужны ракеты для системы IRIS-T, заявил Кулеба - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/iris-t-1842441760.html
Украине нужны ракеты для системы IRIS-T, заявил Кулеба
Украине нужны ракеты для системы IRIS-T, заявил Кулеба - РИА Новости, 30.12.2022
Украине нужны ракеты для системы IRIS-T, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что стране необходимы ракеты для поставленной из Германии системы противовоздушной обороны IRIS-T, поскольку на... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:32
2022-12-30T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
кристина ламбрехт
сергей лавров
россия
украина
нато
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что стране необходимы ракеты для поставленной из Германии системы противовоздушной обороны IRIS-T, поскольку на складах их запасов нет. Как пишет газета Politico, которой Кулеба дал интервью, Украине требуются ракеты для ПВО IRIS-T, поставляемой Германией. "Из-за того, что это совершенно новая система, на складах нет припасов", - заявил Кулеба. Он добавил, что стране также необходимы танки, истребители и артиллерия. Правительство Германии 15 декабря опубликовало список вооружений, которые Берлин передал Киеву, среди них дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T, а также 30 тысяч снарядов калибра 40 мм. В октябре министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объявила о передаче Украине одной из четырех зенитно-ракетных систем IRIS-T. При этом, как заявила глава минобороны, остальные три, обещанные Киеву, будут предоставлены лишь в следующем году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221230/atacms-1842427217.html
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в мире, дмитрий кулеба, кристина ламбрехт, сергей лавров, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Кристина Ламбрехт, Сергей Лавров, Россия, Украина, НАТО
12:32 30.12.2022
 
Украине нужны ракеты для системы IRIS-T, заявил Кулеба

Глава МИД Кулеба заявил, что Украине необходимы ракеты для системы ПВО IRIS-T

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что стране необходимы ракеты для поставленной из Германии системы противовоздушной обороны IRIS-T, поскольку на складах их запасов нет.
Как пишет газета Politico, которой Кулеба дал интервью, Украине требуются ракеты для ПВО IRIS-T, поставляемой Германией.
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"Из-за того, что это совершенно новая система, на складах нет припасов", - заявил Кулеба.
Он добавил, что стране также необходимы танки, истребители и артиллерия.
Правительство Германии 15 декабря опубликовало список вооружений, которые Берлин передал Киеву, среди них дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T, а также 30 тысяч снарядов калибра 40 мм.
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В октябре министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объявила о передаче Украине одной из четырех зенитно-ракетных систем IRIS-T. При этом, как заявила глава минобороны, остальные три, обещанные Киеву, будут предоставлены лишь в следующем году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаКристина ЛамбрехтСергей ЛавровРоссияУкраинаНАТО
 
 
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