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СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного
СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного - РИА Новости, 30.12.2022
СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного
Следственный комитет России по факту военных преступлений в Мариуполе возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:44
2022-12-30T11:44
2022-12-30T11:44
специальная военная операция на украине
валерий залужный
украина
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственный комитет России по факту военных преступлений в Мариуполе возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего операцией Объединённых сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой "Восток" Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Фигурантами также стали командир 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины полковник Шлеги, командир входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов"* майор Прокопенко и иные должностные лица различных украинских воинских формирований.* Запрещенная в России террористическая организация
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валерий залужный, украина, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Валерий Залужный, Украина, Россия, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного
СК России возбудил дело против главкома ВСУ Залужного за преступления в Мариуполе
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственный комитет России по факту военных преступлений в Мариуполе возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего операцией Объединённых сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой "Восток" Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Фигурантами также стали командир 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины полковник Шлеги, командир входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов"* майор Прокопенко и иные должностные лица различных украинских воинских формирований.
* Запрещенная в России террористическая организация