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СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/glavkom-1842424923.html
СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного
СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного - РИА Новости, 30.12.2022
СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного
Следственный комитет России по факту военных преступлений в Мариуполе возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:44
2022-12-30T11:44
специальная военная операция на украине
валерий залужный
украина
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственный комитет России по факту военных преступлений в Мариуполе возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего операцией Объединённых сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой "Восток" Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Фигурантами также стали командир 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины полковник Шлеги, командир входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов"* майор Прокопенко и иные должностные лица различных украинских воинских формирований.* Запрещенная в России террористическая организация
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валерий залужный, украина, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Валерий Залужный, Украина, Россия, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ)
11:44 30.12.2022
 
СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного

СК России возбудил дело против главкома ВСУ Залужного за преступления в Мариуполе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Сотрудник Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственный комитет России по факту военных преступлений в Мариуполе возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего операцией Объединённых сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой "Восток" Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Фигурантами также стали командир 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины полковник Шлеги, командир входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов"* майор Прокопенко и иные должностные лица различных украинских воинских формирований.
* Запрещенная в России террористическая организация
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 11:43Специальная военная операция на Украине
В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ЗалужныйУкраинаРоссияМариупольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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