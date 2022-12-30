https://ria.ru/20221230/glavkom-1842424923.html

СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного

СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного - РИА Новости, 30.12.2022

СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного

Следственный комитет России по факту военных преступлений в Мариуполе возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:44

2022-12-30T11:44

2022-12-30T11:44

специальная военная операция на украине

валерий залужный

украина

россия

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственный комитет России по факту военных преступлений в Мариуполе возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего операцией Объединённых сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой "Восток" Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Фигурантами также стали командир 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины полковник Шлеги, командир входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов"* майор Прокопенко и иные должностные лица различных украинских воинских формирований.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221230/mariupol-1842424519.html

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валерий залужный, украина, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)