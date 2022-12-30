В Германии предрекли тяжелый 2023 год
Das Erste: немецкая экономика смотрит в 2023 год с беспокойством и пессимизмом
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Немецкая экономика смотрит в 2023 год с пессимизмом, сообщает Das Erste.
"Большинство промышленных объединений ожидает спада производства из-за высоких расходов на электричество и недостатка квалифицированной рабочей силы", — говорится в репортаже.
"Большинство промышленных объединений ожидает спада производства из-за высоких расходов на электричество и недостатка квалифицированной рабочей силы", — говорится в репортаже.
Отмечается, что строительная отрасль, которая год назад еще процветала, сейчас страдает от взрывного роста расходов и повысившихся процентов по кредитам. При этом несколько лучше дело обстоит в гастрономической сфере и в гостиничном бизнесе, которые восстанавливаются после коронавирусного кризиса, считает репортер.
"В целом, у нас повсюду не хватает квалифицированных специалистов. Тут приходится говорить также о нехватке рабочей силы в самых общих чертах. Привлечь новую рабочую силу сейчас крайне дорого, и потому работодатели держатся за сотрудников", — сказал директор Института германской экономики Михаэль Хютер.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
"В целом, у нас повсюду не хватает квалифицированных специалистов. Тут приходится говорить также о нехватке рабочей силы в самых общих чертах. Привлечь новую рабочую силу сейчас крайне дорого, и потому работодатели держатся за сотрудников", — сказал директор Института германской экономики Михаэль Хютер.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.