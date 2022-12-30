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В Германии предрекли тяжелый 2023 год - РИА Новости, 30.12.2022
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В Германии предрекли тяжелый 2023 год
В Германии предрекли тяжелый 2023 год - РИА Новости, 30.12.2022
В Германии предрекли тяжелый 2023 год
Немецкая экономика смотрит в 2023 год с пессимизмом, сообщает Das Erste. "Большинство промышленных объединений ожидает спада производства из-за высоких расходов РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:59
2022-12-30T16:59
германия
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Немецкая экономика смотрит в 2023 год с пессимизмом, сообщает Das Erste. "Большинство промышленных объединений ожидает спада производства из-за высоких расходов на электричество и недостатка квалифицированной рабочей силы", — говорится в репортаже. Отмечается, что строительная отрасль, которая год назад еще процветала, сейчас страдает от взрывного роста расходов и повысившихся процентов по кредитам. При этом несколько лучше дело обстоит в гастрономической сфере и в гостиничном бизнесе, которые восстанавливаются после коронавирусного кризиса, считает репортер. "В целом, у нас повсюду не хватает квалифицированных специалистов. Тут приходится говорить также о нехватке рабочей силы в самых общих чертах. Привлечь новую рабочую силу сейчас крайне дорого, и потому работодатели держатся за сотрудников", — сказал директор Института германской экономики Михаэль Хютер.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html
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германия, в мире, цены на нефть
Германия, В мире, Цены на нефть
16:59 30.12.2022
 
В Германии предрекли тяжелый 2023 год

Das Erste: немецкая экономика смотрит в 2023 год с беспокойством и пессимизмом

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Немецкая экономика смотрит в 2023 год с пессимизмом, сообщает Das Erste.

"Большинство промышленных объединений ожидает спада производства из-за высоких расходов на электричество и недостатка квалифицированной рабочей силы", — говорится в репортаже.
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Отмечается, что строительная отрасль, которая год назад еще процветала, сейчас страдает от взрывного роста расходов и повысившихся процентов по кредитам. При этом несколько лучше дело обстоит в гастрономической сфере и в гостиничном бизнесе, которые восстанавливаются после коронавирусного кризиса, считает репортер.

"В целом, у нас повсюду не хватает квалифицированных специалистов. Тут приходится говорить также о нехватке рабочей силы в самых общих чертах. Привлечь новую рабочую силу сейчас крайне дорого, и потому работодатели держатся за сотрудников", — сказал директор Института германской экономики Михаэль Хютер.

После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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