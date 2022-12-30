https://ria.ru/20221230/gaz-1842482115.html

Цены на газ в Европе упали ниже 850 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 850 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.12.2022

Цены на газ в Европе упали ниже 850 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе теряют 11%, опустившись ниже 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:59

2022-12-30T14:59

2022-12-30T15:07

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природный газ

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Цены на газ в Европе теряют 11%, опустившись ниже 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 925,2 доллара за тысячу кубометров (–1,9%). А по состоянию на 14.49 мск их стоимость составляет уже 839,3 доллара (–11%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 943,5 доллара за тысячу кубометров.Цены на газ на европейском рынке в понедельник опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров — впервые с 21 февраля.Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20221228/potolok-1841883625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, в мире, цены, природный газ