https://ria.ru/20221230/gaz-1842385918.html

Потолок цен может усилить позиции "Газпрома" и "Новатэка", заявил эксперт

Потолок цен может усилить позиции "Газпрома" и "Новатэка", заявил эксперт - РИА Новости, 30.12.2022

Потолок цен может усилить позиции "Газпрома" и "Новатэка", заявил эксперт

Потолок цен на газ в Евросоюзе может усилить переговорные позиции "Газпрома" и "Новатэка", хотя в целом его влияние нейтрально для поставок газа из России,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T07:58

2022-12-30T07:58

2022-12-30T07:58

экономика

цены на нефть

европа

россия

газпром

новатэк

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805432157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2044970f608d64684bae0671e4a50b4b.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости/Прайм. Потолок цен на газ в Евросоюзе может усилить переговорные позиции "Газпрома" и "Новатэка", хотя в целом его влияние нейтрально для поставок газа из России, заявил в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. "Влияние потолка цен на поставки российского газа я бы назвал нейтральным. Очевидно, немного просядет потенциальная маржа российского экспорта, как трубопроводного, так и особенно сжиженного газа. Но, с другой стороны, если применение потолка, как многие ожидают, приведет к оттоку части СПГ с европейского рынка, это увеличит востребованность российского газа и, соответственно, усилит переговорные позиции и "Газпрома", и "Новатэка", - сказал Белогорьев. Он при этом подчеркнул, что хотя в Европе какое-то время обсуждалась возможность введения потолка цен именно на российский газ, от нее еще в начале октября отказались. "И в текущем виде потолок цен на газ – это предельная цена для торгов фьючерсами на месяц, на три месяца и на год вперед на нидерландском хабе TTF и других хабах в странах ЕС. Это ограничение касается всей оптовой торговли газом в ЕС, независимо от страны происхождения газа, если в этой торговле используется привязка к фьючерсным ценам", - заметил эксперт. Сейчас цены на TTF, крупнейшем хабе в Европе, колеблются в районе 900 долларов за тысячу кубов, но вероятность их роста выше уровня потолка (2000 долларов) весьма высока, полагает Белогорьев. Так, в уходящем году они держались выше этой отметки в течение более чем двух календарных месяцев. "Если это произойдет, то мы увидим разрыв между фьючерсными и спотовыми ценами, поскольку последних потолок не касается", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20221228/potolok-1841883625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/gazprom-1841970722.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, европа, россия, газпром, новатэк, евросоюз