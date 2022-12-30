https://ria.ru/20221230/fnb-1842403427.html

Минфин утвердил новую структуру ФНБ

Минфин утвердил новую структуру ФНБ - РИА Новости, 30.12.2022

Минфин утвердил новую структуру ФНБ

Новая утвержденная нормативная структура активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью исключает возможность инвестирования в долларах США, доли... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:18

2022-12-30T10:18

2022-12-30T10:19

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

фонд национального благосостояния россии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новая утвержденная нормативная структура активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью исключает возможность инвестирования в долларах США, доли активов в структуре гибкие, максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%, а остатки на счетах в фунтах стерлингов и японских иенах в настоящее время обнулены, говорится в сообщении Минфина РФ. "Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США", - говорится в сообщении. Добавляется, что в целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а "максимальные доли ограничены следующим образом: китайские юани – 60%, безналичное золото – 40%". "Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно", - отмечается в сообщении. "Таким образом, лимиты на инвестиции в юань и золото были удвоены. В настоящее время остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены", - сообщает министерство. Кроме того, отмечается, что в результате данных изменений валютная структура ФНБ "стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях". На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 41,892 миллиарда евро, 2,770 миллиарда фунтов стерлингов, 478,478 миллиарда иен, 309,72 миллиарда юаней, 242,7 миллиона рублей, 554,911 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 650,116 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии