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Минфин утвердил новую структуру ФНБ - РИА Новости, 30.12.2022
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Минфин утвердил новую структуру ФНБ
Минфин утвердил новую структуру ФНБ - РИА Новости, 30.12.2022
Минфин утвердил новую структуру ФНБ
Новая утвержденная нормативная структура активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью исключает возможность инвестирования в долларах США, доли... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:18
2022-12-30T10:19
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новая утвержденная нормативная структура активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью исключает возможность инвестирования в долларах США, доли активов в структуре гибкие, максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%, а остатки на счетах в фунтах стерлингов и японских иенах в настоящее время обнулены, говорится в сообщении Минфина РФ. "Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США", - говорится в сообщении. Добавляется, что в целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а "максимальные доли ограничены следующим образом: китайские юани – 60%, безналичное золото – 40%". "Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно", - отмечается в сообщении. "Таким образом, лимиты на инвестиции в юань и золото были удвоены. В настоящее время остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены", - сообщает министерство. Кроме того, отмечается, что в результате данных изменений валютная структура ФНБ "стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях". На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 41,892 миллиарда евро, 2,770 миллиарда фунтов стерлингов, 478,478 миллиарда иен, 309,72 миллиарда юаней, 242,7 миллиона рублей, 554,911 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 650,116 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Фонд национального благосостояния России
10:18 30.12.2022 (обновлено: 10:19 30.12.2022)
 
Минфин утвердил новую структуру ФНБ

Минфин: новая структура ФНБ полностью исключает возможность инвестирования в долларах США

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новая утвержденная нормативная структура активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью исключает возможность инвестирования в долларах США, доли активов в структуре гибкие, максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%, а остатки на счетах в фунтах стерлингов и японских иенах в настоящее время обнулены, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ предусмотрено, что фактические минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а "максимальные доли ограничены следующим образом: китайские юани – 60%, безналичное золото – 40%". "Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно", - отмечается в сообщении.
"Таким образом, лимиты на инвестиции в юань и золото были удвоены. В настоящее время остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены", - сообщает министерство.
Кроме того, отмечается, что в результате данных изменений валютная структура ФНБ "стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях".
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 41,892 миллиарда евро, 2,770 миллиарда фунтов стерлингов, 478,478 миллиарда иен, 309,72 миллиарда юаней, 242,7 миллиона рублей, 554,911 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 650,116 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
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