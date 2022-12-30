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Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик - РИА Новости, 30.12.2022
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Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик
Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик - РИА Новости, 30.12.2022
Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик
Поддержкой Украины страны Запада нормализуют нацизм, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T07:08
2022-12-30T10:44
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россия
европа
украина
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Поддержкой Украины страны Запада нормализуют нацизм, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо.Филиппо возмутило то, что никого из представителей европейского сообщества это не удивляет. "Система гниет!" — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, владимир путин, россия, европа, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, Европа, Украина
07:08 30.12.2022 (обновлено: 10:44 30.12.2022)
 
Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик

Французский политик Филиппо заявил, что Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине

© AP Photo / Laurent CiprianiВице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо
Вице-президент французской партии Национальный фронт Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Вице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Поддержкой Украины страны Запада нормализуют нацизм, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо.

"2022 — год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов, один из самых коррумпированных в Европе. Речь об Украине Зеленского", — написал он.

Филиппо возмутило то, что никого из представителей европейского сообщества это не удивляет.
"Система гниет!" — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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