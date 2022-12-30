https://ria.ru/20221230/filippo-1842383865.html

Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик

Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик - РИА Новости, 30.12.2022

Запад гниет, поддерживая нацизм на Украине, заявил французский политик

Поддержкой Украины страны Запада нормализуют нацизм, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T07:08

2022-12-30T07:08

2022-12-30T10:44

в мире

владимир путин

россия

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104974/38/1049743889_0:860:4397:3333_1920x0_80_0_0_359708987d242707382fa70aa83abbbd.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Поддержкой Украины страны Запада нормализуют нацизм, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо.Филиппо возмутило то, что никого из представителей европейского сообщества это не удивляет. "Система гниет!" — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842328330.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, европа, украина