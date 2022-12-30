https://ria.ru/20221230/feyerverki-1842508059.html

В Германии после двухлетнего запрета снова разрешили фейерверки

В Германии после двухлетнего запрета снова разрешили фейерверки - РИА Новости, 30.12.2022

В Германии после двухлетнего запрета снова разрешили фейерверки

В Германии после конца пандемии снова разрешили продавать и пускать фейерверки, но в первый же день не обошлось без инцидентов - пострадала полицейский. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:21

2022-12-30T16:21

2022-12-30T16:21

германия

в мире

новый год

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БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. В Германии после конца пандемии снова разрешили продавать и пускать фейерверки, но в первый же день не обошлось без инцидентов - пострадала полицейский. В последние два года продажа новогодних фейерверков в Германии была законодательно запрещена. Временный запрет должен был помочь избежать скопления людей в период пандемии коронавируса и дополнительной нагрузки на больницы из-за пациентов, получивших травмы из-за происшествий с фейерверками. Среди прочего, правительство этим запретом пошло навстречу медикам и защитникам природы, предупреждавшим о вреде для людей и окружающей природы мелкодисперсной пыли, которая образуется при взрывах и прогорании пороха. ЦеныОжидая наплыва покупателей после столь долгой паузы, некоторые супермаркеты ещё в начале декабря предложили своим клиентам зарезервировать фейерверки в приложении, как, например, в сети Lidl. В среднем, набор из 20 ракет стоит от 13 до 20 евро. Но на данный момент почти во всех сетевых магазинах фейерверки раскуплены, и на полках лежат лишь хлопушки и бенгальские огни. Первые пострадавшиеПосле запрета на фейерверки, в последние два года в новогоднее время значительно уменьшилась статистика по обращению к врачам пациентов с оторванными пальцами и конечностями, повреждением глаз, сообщали ранее различные ассоциации медиков. В ближайшие же два дня Немецкая ассоциация больниц (DKG) ожидает сильного прироста пациентов с такими травмами. Сказаться на числе травм может и то, что вчерашнюю "запрещенку" охотнее покупают, о чём свидетельствуют пустые полки. Берлинский телерадиоканал rbb в соцсетях рекомендует своим читателям в случае чего собирать оторванные пальцы и передавать службам спасения. Одной из первых пострадавших от фейерверков между тем стала женщина-полицейский в столичном районе Нойкёльн, как сообщили правоохранительные органы в пятницу. В поиске подростка, который пустил фейерверк из окна на людную улицу, женщина не заметила, что тот подкрался и пустил в сторону её и её коллеги очередной фейерверк. 17-летнего нарушителя задержали, правоохранительница же была ранена в область уха и попала в больницу.

https://ria.ru/20221230/mchs-1842375150.html

https://ria.ru/20221222/salyuty-1840403783.html

https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html

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германия, в мире, новый год