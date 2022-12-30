Рейтинг@Mail.ru
В Германии после двухлетнего запрета снова разрешили фейерверки - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/feyerverki-1842508059.html
В Германии после двухлетнего запрета снова разрешили фейерверки
В Германии после двухлетнего запрета снова разрешили фейерверки - РИА Новости, 30.12.2022
В Германии после двухлетнего запрета снова разрешили фейерверки
В Германии после конца пандемии снова разрешили продавать и пускать фейерверки, но в первый же день не обошлось без инцидентов - пострадала полицейский. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:21
2022-12-30T16:21
германия
в мире
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104112/39/1041123957_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_440a59d44fae9a7a760556d0b602e50d.jpg
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. В Германии после конца пандемии снова разрешили продавать и пускать фейерверки, но в первый же день не обошлось без инцидентов - пострадала полицейский. В последние два года продажа новогодних фейерверков в Германии была законодательно запрещена. Временный запрет должен был помочь избежать скопления людей в период пандемии коронавируса и дополнительной нагрузки на больницы из-за пациентов, получивших травмы из-за происшествий с фейерверками. Среди прочего, правительство этим запретом пошло навстречу медикам и защитникам природы, предупреждавшим о вреде для людей и окружающей природы мелкодисперсной пыли, которая образуется при взрывах и прогорании пороха. ЦеныОжидая наплыва покупателей после столь долгой паузы, некоторые супермаркеты ещё в начале декабря предложили своим клиентам зарезервировать фейерверки в приложении, как, например, в сети Lidl. В среднем, набор из 20 ракет стоит от 13 до 20 евро. Но на данный момент почти во всех сетевых магазинах фейерверки раскуплены, и на полках лежат лишь хлопушки и бенгальские огни. Первые пострадавшиеПосле запрета на фейерверки, в последние два года в новогоднее время значительно уменьшилась статистика по обращению к врачам пациентов с оторванными пальцами и конечностями, повреждением глаз, сообщали ранее различные ассоциации медиков. В ближайшие же два дня Немецкая ассоциация больниц (DKG) ожидает сильного прироста пациентов с такими травмами. Сказаться на числе травм может и то, что вчерашнюю "запрещенку" охотнее покупают, о чём свидетельствуют пустые полки. Берлинский телерадиоканал rbb в соцсетях рекомендует своим читателям в случае чего собирать оторванные пальцы и передавать службам спасения. Одной из первых пострадавших от фейерверков между тем стала женщина-полицейский в столичном районе Нойкёльн, как сообщили правоохранительные органы в пятницу. В поиске подростка, который пустил фейерверк из окна на людную улицу, женщина не заметила, что тот подкрался и пустил в сторону её и её коллеги очередной фейерверк. 17-летнего нарушителя задержали, правоохранительница же была ранена в область уха и попала в больницу.
https://ria.ru/20221230/mchs-1842375150.html
https://ria.ru/20221222/salyuty-1840403783.html
https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104112/39/1041123957_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_a924fb76e27ea993df727becf502c557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, новый год
Германия, В мире, Новый год
16:21 30.12.2022
 
В Германии после двухлетнего запрета снова разрешили фейерверки

В Германии после двухлетнего запрета снова разрешили продавать и пускать фейерверки

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПраздничный салют в Берлине
Праздничный салют в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Праздничный салют в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. В Германии после конца пандемии снова разрешили продавать и пускать фейерверки, но в первый же день не обошлось без инцидентов - пострадала полицейский.
В последние два года продажа новогодних фейерверков в Германии была законодательно запрещена. Временный запрет должен был помочь избежать скопления людей в период пандемии коронавируса и дополнительной нагрузки на больницы из-за пациентов, получивших травмы из-за происшествий с фейерверками.
Люди запускают фейерверки-фонтаны - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 02:55
В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки
Среди прочего, правительство этим запретом пошло навстречу медикам и защитникам природы, предупреждавшим о вреде для людей и окружающей природы мелкодисперсной пыли, которая образуется при взрывах и прогорании пороха.

Цены

Ожидая наплыва покупателей после столь долгой паузы, некоторые супермаркеты ещё в начале декабря предложили своим клиентам зарезервировать фейерверки в приложении, как, например, в сети Lidl.
В среднем, набор из 20 ракет стоит от 13 до 20 евро. Но на данный момент почти во всех сетевых магазинах фейерверки раскуплены, и на полках лежат лишь хлопушки и бенгальские огни.
Фейерверки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 02:33Новый год — 2023
В России зафиксировали падение спроса на фейерверки

Первые пострадавшие

После запрета на фейерверки, в последние два года в новогоднее время значительно уменьшилась статистика по обращению к врачам пациентов с оторванными пальцами и конечностями, повреждением глаз, сообщали ранее различные ассоциации медиков.
В ближайшие же два дня Немецкая ассоциация больниц (DKG) ожидает сильного прироста пациентов с такими травмами. Сказаться на числе травм может и то, что вчерашнюю "запрещенку" охотнее покупают, о чём свидетельствуют пустые полки.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 13:06
В Марий Эл ребенку оторвало пальцы при запуске петарды
Берлинский телерадиоканал rbb в соцсетях рекомендует своим читателям в случае чего собирать оторванные пальцы и передавать службам спасения.
Одной из первых пострадавших от фейерверков между тем стала женщина-полицейский в столичном районе Нойкёльн, как сообщили правоохранительные органы в пятницу. В поиске подростка, который пустил фейерверк из окна на людную улицу, женщина не заметила, что тот подкрался и пустил в сторону её и её коллеги очередной фейерверк. 17-летнего нарушителя задержали, правоохранительница же была ранена в область уха и попала в больницу.
Опрос
Как вы относитесь к салютам и фейерверкам в новогоднюю ночь?
Проголосовали:37919
20 декабря, 13:22Новый год — 2023
 
ГерманияВ миреНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала